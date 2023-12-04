https://ria.ru/20231204/razmeschenie-1913770219.html

Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы

Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 04.12.2023

Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы

Вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах сейчас не обсуждается, заявил в понедельник советник президента США по национальной РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:27

2023-12-04T23:27

2023-12-04T23:27

в мире

сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах сейчас не обсуждается, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется", - сказал Салливан, отвечая вопрос о возможности таких переговоров у представителей Вашингтона.

https://ria.ru/20231204/operatsiya-1913757750.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), джейк салливан