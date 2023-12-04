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Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 04.12.2023
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23:27 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/razmeschenie-1913770219.html
Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы
Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы - РИА Новости, 04.12.2023
Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы
Вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах сейчас не обсуждается, заявил в понедельник советник президента США по национальной РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:27
2023-12-04T23:27
в мире
сша
вашингтон (штат)
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах сейчас не обсуждается, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется", - сказал Салливан, отвечая вопрос о возможности таких переговоров у представителей Вашингтона.
https://ria.ru/20231204/operatsiya-1913757750.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), джейк салливан
В мире, США, Вашингтон (штат), Джейк Салливан
Салливан прокомментировал вопрос о размещении палестинцев из Газы

Салливан: США не обсуждают с партнерами вопрос о размещении палестинцев из Газы

© AP Photo / Susan WalshСоветник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Вопрос о размещении выселенных из сектора Газа палестинцев в третьих странах сейчас не обсуждается, заявил в понедельник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«
"Я готов подтвердить, что на текущий момент таких обсуждений не ведется", - сказал Салливан, отвечая вопрос о возможности таких переговоров у представителей Вашингтона.
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В миреСШАВашингтон (штат)Джейк Салливан
 
 
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