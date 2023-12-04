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МИД России: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/ranenye-1913706945.html
МИД России: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА
МИД России: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА - РИА Новости, 04.12.2023
МИД России: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА
Три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА, операторы которых прекрасно видят, кто является их целью, заявил посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:04
2023-12-04T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
родион мирошник
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА, операторы которых прекрасно видят, кто является их целью, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На протяжении этой недели вдоль линии боевого соприкосновения семь человек мирных жителей были ранены, используя такую методику, когда над городом зависает ударный беспилотник и потом делает сброс. Оператор этого дрона держит в руках телефон или панель, и он прекрасно видит, по кому он наносит удар. За эту неделю было ранено трое детей и две женщины - те, кого они прекрасно видели", - заявил Мирошник на конференции "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветки". Он задал риторический вопрос: "Как нужно относиться к людям, чтобы нанести удар по тому, что свято и понятно любому представителю любой национальности? Это мамы, это ребёнок".
https://ria.ru/20231204/spetsoperatsiya-1913678739.html
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в мире, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник
МИД России: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА

Мирошник: три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Три ребенка и две женщины ранены за неделю украинскими БПЛА, операторы которых прекрасно видят, кто является их целью, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"На протяжении этой недели вдоль линии боевого соприкосновения семь человек мирных жителей были ранены, используя такую методику, когда над городом зависает ударный беспилотник и потом делает сброс. Оператор этого дрона держит в руках телефон или панель, и он прекрасно видит, по кому он наносит удар. За эту неделю было ранено трое детей и две женщины - те, кого они прекрасно видели", - заявил Мирошник на конференции "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветки".
Он задал риторический вопрос: "Как нужно относиться к людям, чтобы нанести удар по тому, что свято и понятно любому представителю любой национальности? Это мамы, это ребёнок".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРодион Мирошник
 
 
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