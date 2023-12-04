https://ria.ru/20231204/putin-1913771190.html

Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин

Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023

Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин

Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:37

2023-12-04T23:37

2023-12-04T23:37

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник. "Количество тех, кто под стражей, уменьшилось, по-моему процентов на 10, а вот избрание других мер пресечения увеличилось процентов на 11 за последнее время. Поэтому этот процесс идет, он идет", - сказал Путин, отметив, что подписка о невыезде применяется достаточно широко в качестве меры пресечения.

https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, происшествия