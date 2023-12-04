Рейтинг@Mail.ru
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/putin-1913771190.html
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин
Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:37
2023-12-04T23:37
россия
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник. &quot;Количество тех, кто под стражей, уменьшилось, по-моему процентов на 10, а вот избрание других мер пресечения увеличилось процентов на 11 за последнее время. Поэтому этот процесс идет, он идет&quot;, - сказал Путин, отметив, что подписка о невыезде применяется достаточно широко в качестве меры пресечения.
https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4ff3a0d32b834477aa02adb51c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин

Путин о сокращении числа случаев заключения под стражу: процесс идет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник.
«

"Количество тех, кто под стражей, уменьшилось, по-моему процентов на 10, а вот избрание других мер пресечения увеличилось процентов на 11 за последнее время. Поэтому этот процесс идет, он идет", - сказал Путин, отметив, что подписка о невыезде применяется достаточно широко в качестве меры пресечения.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Часто подследственных содержат под стражей неприемлемо долго, заявил Путин
Вчера, 22:21
 
РоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала