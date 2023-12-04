https://ria.ru/20231204/putin-1913771190.html
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2023
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин
Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:37
2023-12-04T23:37
2023-12-04T23:37
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число случаев, когда в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу, сокращается, процесс идет, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ в понедельник. "Количество тех, кто под стражей, уменьшилось, по-моему процентов на 10, а вот избрание других мер пресечения увеличилось процентов на 11 за последнее время. Поэтому этот процесс идет, он идет", - сказал Путин, отметив, что подписка о невыезде применяется достаточно широко в качестве меры пресечения.
https://ria.ru/20231204/putin-1913762220.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Число случаев заключения под стражу сокращается, заявил Путин
Путин о сокращении числа случаев заключения под стражу: процесс идет