https://ria.ru/20231204/putin-1913767631.html

Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям

Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям - РИА Новости, 04.12.2023

Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям

Нужно проанализировать, где ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет к снижению преступности, а где не выполняет РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:05

2023-12-04T23:05

2023-12-04T23:05

общество

владимир путин

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нужно проанализировать, где ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет к снижению преступности, а где не выполняет свои функции, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно внимательно смотреть на то, что в этой сфере (преступления по незаконному обороту наркотиков – ред.) происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где является запредельным и не выполняет свои функции. Надо проанализировать внимательно со специалистами", – сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, так называемое тюремное население сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. "Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать", – отметил он. При этом президент добавил, что если бы спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиков, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виноватыми в гибели детей, "то они бы, наверное, нас с вами не похвалили".

https://ria.ru/20231204/sroki-1913761845.html

https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)