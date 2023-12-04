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Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям - РИА Новости, 04.12.2023
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23:05 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/putin-1913767631.html
Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям
Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям - РИА Новости, 04.12.2023
Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям
Нужно проанализировать, где ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет к снижению преступности, а где не выполняет РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:05
2023-12-04T23:05
общество
владимир путин
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нужно проанализировать, где ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет к снижению преступности, а где не выполняет свои функции, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно внимательно смотреть на то, что в этой сфере (преступления по незаконному обороту наркотиков – ред.) происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где является запредельным и не выполняет свои функции. Надо проанализировать внимательно со специалистами", – сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По его словам, так называемое тюремное население сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств. "Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать", – отметил он. При этом президент добавил, что если бы спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиков, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виноватыми в гибели детей, "то они бы, наверное, нас с вами не похвалили".
https://ria.ru/20231204/sroki-1913761845.html
https://ria.ru/20231204/pytki-1913755521.html
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общество, владимир путин, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Владимир Путин, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин призвал проанализировать наказания по наркотическим преступлениям

Путин заявил, что наказания по наркотическим преступлениям надо либерализовать

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Нужно проанализировать, где ужесточение наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, ведет к снижению преступности, а где не выполняет свои функции, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нужно внимательно смотреть на то, что в этой сфере (преступления по незаконному обороту наркотиков – ред.) происходит, и внимательно анализировать, где ужесточение наказания ведет к снижению преступности, а где является запредельным и не выполняет свои функции. Надо проанализировать внимательно со специалистами", – сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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По его словам, так называемое тюремное население сейчас уже в значительной степени формируется за счет тех, кто нарушает закон в сфере незаконного оборота наркотических средств.
«
"Нужно ли здесь что-то либерализовать? Нужно, безусловно, что-то совершенствовать", – отметил он.
При этом президент добавил, что если бы спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиков, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виноватыми в гибели детей, "то они бы, наверное, нас с вами не похвалили".
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ОбществоВладимир ПутинРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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