https://ria.ru/20231204/putin-1913762976.html
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие - РИА Новости, 04.12.2023
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие
Президент России Владимир Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:24
2023-12-04T22:24
2023-12-04T22:24
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы. "Рад всех вас приветствовать на встрече, которая традиционно проходит в преддверии Дня прав человека. Эта дата, безусловно, значима для каждого из вас и для нашего Совета в целом, да я думаю, что и для общества", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Президент напомнил, что правозащитники не только предметно занимаются "анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего системного характера", но и отдают "много сил, времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях", откликаются на их запросы, добиваются справедливого решения их проблем. "И, конечно, благодарю вас за неравнодушное отношение к этому делу, за душевную щедрость, за терпение, за умение убеждать в своей позиции, а если надо - за твердость, настойчивость, а также за стремление выслушивать все стороны, находить компромиссы", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20231204/putin-1913759011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы