https://ria.ru/20231204/putin-1913762976.html

Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие

Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие - РИА Новости, 04.12.2023

Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие

Президент России Владимир Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:24

2023-12-04T22:24

2023-12-04T22:24

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушие и умение находить компромиссы. "Рад всех вас приветствовать на встрече, которая традиционно проходит в преддверии Дня прав человека. Эта дата, безусловно, значима для каждого из вас и для нашего Совета в целом, да я думаю, что и для общества", - сказал Путин на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Президент напомнил, что правозащитники не только предметно занимаются "анализом правоприменительной практики, законотворческими и другими вопросами, что называется, общего системного характера", но и отдают "много сил, времени, чтобы помогать людям в конкретных жизненных ситуациях", откликаются на их запросы, добиваются справедливого решения их проблем. "И, конечно, благодарю вас за неравнодушное отношение к этому делу, за душевную щедрость, за терпение, за умение убеждать в своей позиции, а если надо - за твердость, настойчивость, а также за стремление выслушивать все стороны, находить компромиссы", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231204/putin-1913759011.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч)