Рейтинг@Mail.ru
Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/putin-1913759011.html
Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента
Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента
Договоренности с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должны обрести форму поручения президента, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:00
2023-12-04T22:00
политика
россия
владимир путин
александр точенов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Договоренности с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должны обрести форму поручения президента, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник проводит ежегодную встречу с членами Совета по правам человека, приуроченную Международному дню прав человека. &quot;Вы сказали, что требуется более активная реакция со стороны различных органов власти, управления… Нужно, мне кажется, добиваться по максимуму того, чтобы наши с вами договоренности обретали форму поручения президента, тогда к этому будет подключаться контроль управления, администрация в целом&quot;, - сказал Путин ответственному секретарю СПЧ Александру Точенову в ходе совещания Совета.По его мнению, тогда можно будет добиться еще большего качества работы Совета, потому что есть определенные сроки реагирования на поручения президента. "Я вижу, что совет работает очень активно. Будет действовать фактически по поручениям президента, оформленным соответствующим образом. На мой взгляд, это качественно улучшило бы и помогло бы вам в работе самого совета", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4ff3a0d32b834477aa02adb51c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, александр точенов, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Точенов, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента

Путин заявил, что договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Договоренности с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должны обрести форму поручения президента, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник проводит ежегодную встречу с членами Совета по правам человека, приуроченную Международному дню прав человека.
«

"Вы сказали, что требуется более активная реакция со стороны различных органов власти, управления… Нужно, мне кажется, добиваться по максимуму того, чтобы наши с вами договоренности обретали форму поручения президента, тогда к этому будет подключаться контроль управления, администрация в целом", - сказал Путин ответственному секретарю СПЧ Александру Точенову в ходе совещания Совета.

По его мнению, тогда можно будет добиться еще большего качества работы Совета, потому что есть определенные сроки реагирования на поручения президента.
"Я вижу, что совет работает очень активно. Будет действовать фактически по поручениям президента, оформленным соответствующим образом. На мой взгляд, это качественно улучшило бы и помогло бы вам в работе самого совета", - заключил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин поддержал участие СПЧ в подготовке учебника по обществознанию
Вчера, 21:25
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлександр ТоченовСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала