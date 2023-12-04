https://ria.ru/20231204/putin-1913759011.html

Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента

Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента - РИА Новости, 04.12.2023

Путин: договоренности с СПЧ должны обрести форму поручения президента

Договоренности с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должны обрести форму поручения президента, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:00

2023-12-04T22:00

2023-12-04T22:00

политика

россия

владимир путин

александр точенов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Договоренности с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должны обрести форму поручения президента, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник проводит ежегодную встречу с членами Совета по правам человека, приуроченную Международному дню прав человека. "Вы сказали, что требуется более активная реакция со стороны различных органов власти, управления… Нужно, мне кажется, добиваться по максимуму того, чтобы наши с вами договоренности обретали форму поручения президента, тогда к этому будет подключаться контроль управления, администрация в целом", - сказал Путин ответственному секретарю СПЧ Александру Точенову в ходе совещания Совета.По его мнению, тогда можно будет добиться еще большего качества работы Совета, потому что есть определенные сроки реагирования на поручения президента. "Я вижу, что совет работает очень активно. Будет действовать фактически по поручениям президента, оформленным соответствующим образом. На мой взгляд, это качественно улучшило бы и помогло бы вам в работе самого совета", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20231204/uchebnik-1913754147.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, александр точенов, совет по правам человека при президенте рф (спч)