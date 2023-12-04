https://ria.ru/20231204/putin-1913750663.html

Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе

Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе - РИА Новости, 04.12.2023

Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что к обеспечению прав человека в Новороссии нужно относиться очень ответственно, а проблемы там есть. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:03

2023-12-04T21:03

2023-12-04T21:41

новороссия

донбасс

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к обеспечению прав человека в Новороссии нужно относиться очень ответственно, а проблемы там есть."Ну и права человека в Новороссии, на Донбассе, да и в прилегающих регионах. Здесь нужно к этому относиться самым серьезным образом. И это потребует профессионализма и настойчивости, потому что кому это невыгодно, предпочитают таких проблем здесь вообще не замечать. А мы-то знаем, что они есть. И поэтому над этим, безусловно, нужно работать", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

https://ria.ru/20231204/prestupleniya-1913749346.html

новороссия

донбасс

россия

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Наталья Макарова

новороссия, донбасс, владимир путин, россия, общество