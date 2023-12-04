https://ria.ru/20231204/putin-1913750663.html
Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе
Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе - РИА Новости, 04.12.2023
Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что к обеспечению прав человека в Новороссии нужно относиться очень ответственно, а проблемы там есть. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:03
2023-12-04T21:03
2023-12-04T21:41
новороссия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к обеспечению прав человека в Новороссии нужно относиться очень ответственно, а проблемы там есть."Ну и права человека в Новороссии, на Донбассе, да и в прилегающих регионах. Здесь нужно к этому относиться самым серьезным образом. И это потребует профессионализма и настойчивости, потому что кому это невыгодно, предпочитают таких проблем здесь вообще не замечать. А мы-то знаем, что они есть. И поэтому над этим, безусловно, нужно работать", - сказал Путин на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
https://ria.ru/20231204/prestupleniya-1913749346.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссия, донбасс, владимир путин, россия, общество
Новороссия, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин прокомментировал ситуацию с правами человека в Новороссии и Донбассе
Путин: в Новороссии и Донбассе есть проблемы с обеспечением прав человека