https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html

Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом

Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом

Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:15

2023-12-04T19:15

2023-12-04T19:15

россия

кувейт

владимир путин

опек

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент РФ Владимир Путин."В конструктивном ключе развиваются отношения с государством Кувейт. Придаём приоритетные значение наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Заинтересованы в укреплении внешне политического взаимодействия, в основе которого - традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он пообещал, что с учётом членства Кувейт в ОПЕК продолжится и координация по вопросам энергетической политики.

https://ria.ru/20231204/gramoty-1913718384.html

россия

кувейт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кувейт, владимир путин, опек, экономика