https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом
Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:15
2023-12-04T19:15
2023-12-04T19:15
россия
кувейт
владимир путин
опек
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия придает приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества с Кувейтом и намерена продолжить координацию по линии ОПЕК, заявил президент РФ Владимир Путин."В конструктивном ключе развиваются отношения с государством Кувейт. Придаём приоритетные значение наращиванию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Заинтересованы в укреплении внешне политического взаимодействия, в основе которого - традиционная близость позиций по широкому спектру вопросов региональной и международной повестки", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он пообещал, что с учётом членства Кувейт в ОПЕК продолжится и координация по вопросам энергетической политики.
https://ria.ru/20231204/gramoty-1913718384.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кувейт, владимир путин, опек, экономика
Россия, Кувейт, Владимир Путин, ОПЕК, Экономика
Путин заявил, что Россия продолжит координацию по ОПЕК с Кувейтом
Путин назвал приоритетным инвестиционное сотрудничество России с Кувейтом