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Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 04.12.2023
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19:06 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/putin-1913730707.html
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:06
2023-12-04T19:06
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. "Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы

Путин указал на черты гуманитарной катастрофы в палестино-израильском конфликте

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы.
«
"Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
 
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