https://ria.ru/20231204/putin-1913730707.html
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:06
2023-12-04T19:06
2023-12-04T19:06
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. "Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы
Путин указал на черты гуманитарной катастрофы в палестино-израильском конфликте