https://ria.ru/20231204/putin-1913730707.html

Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы

Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы - РИА Новости, 04.12.2023

Путин: ближневосточный конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:06

2023-12-04T19:06

2023-12-04T19:06

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация застарелого палестино-израильского противостояния приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы. "Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты. Причем в случае застарелого палестино-израильского противостояния ситуация при всей ее трагичности приобрела черты настоящей гуманитарной катастрофы", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, владимир путин