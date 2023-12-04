https://ria.ru/20231204/putin-1913718582.html
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию
Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, не приемлет блоковую конфронтацию и открыта к сотрудничеству со всеми, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:31
2023-12-04T18:31
2023-12-04T18:54
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, не приемлет блоковую конфронтацию и открыта к сотрудничеству со всеми, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс. Открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
https://ria.ru/20231204/putin-1913719225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, оон, политика, в мире
Россия, Владимир Путин, ООН, Политика, В мире
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию
Путин заявил, что Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику