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Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию - РИА Новости, 04.12.2023
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18:31 04.12.2023 (обновлено: 18:54 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913718582.html
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию
Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, не приемлет блоковую конфронтацию и открыта к сотрудничеству со всеми, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:31
2023-12-04T18:54
россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, не приемлет блоковую конфронтацию и открыта к сотрудничеству со всеми, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс. Открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
https://ria.ru/20231204/putin-1913719225.html
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россия, владимир путин, оон, политика, в мире
Россия, Владимир Путин, ООН, Политика, В мире
Путин заявил, что Россия не примет блоковую конфронтацию

Путин заявил, что Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия проводит независимую и принципиальную внешнюю политику, не приемлет блоковую конфронтацию и открыта к сотрудничеству со всеми, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс. Открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Путин: Россия продолжит вносить вклад в урегулирование острых проблем
18:34
 
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