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Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
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17:19 04.12.2023 (обновлено: 19:28 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:19
2023-12-04T19:28
общество
россия
байкал
запорожская область
дед мороз
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава государства исполнит три желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В прошлом году Путин посетил "Елку желаний" в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с новогодней елки три открытки с желаниями. Глава государства исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Также президент РФ сделал подарок Агате Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Кроме того, Путин созвонился с девочкой и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса. Еще одно желание президенту во время прошлогодней акции загадал семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края. Он мечтал побывать в военной академии. В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в "Москвариум", а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.
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Путин принял участие в акции "Елка желаний"
Путин принял участие в акции "Елка желаний"
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общество, россия, байкал, запорожская область, дед мороз, владимир путин, манеж, москвариум
Общество, Россия, Байкал, Запорожская область, Дед Мороз, Владимир Путин, Манеж, Москвариум
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин исполнит детские желания — посетить Эрмитаж, Байкал и стать ведущей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ. 4 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции Елка желаний во время посещения выставки Россия на ВДНХ. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ. 4 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава государства исполнит три желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
В прошлом году Путин посетил "Елку желаний" в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с новогодней елки три открытки с желаниями. Глава государства исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
Также президент РФ сделал подарок Агате Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Кроме того, Путин созвонился с девочкой и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса.
Еще одно желание президенту во время прошлогодней акции загадал семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края. Он мечтал побывать в военной академии. В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в "Москвариум", а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.
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ОбществоРоссияБайкалЗапорожская областьДед МорозВладимир ПутинМанежМосквариум
 
 
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