Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
Путин исполнит детские желания — посетить Эрмитаж, Байкал и стать ведущей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ. 4 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ. 4 декабря 2023
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава государства исполнит три желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
В прошлом году Путин посетил "Елку желаний" в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с новогодней елки три открытки с желаниями. Глава государства исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза.
Также президент РФ сделал подарок Агате Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Кроме того, Путин созвонился с девочкой и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса.
Еще одно желание президенту во время прошлогодней акции загадал семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края. Он мечтал побывать в военной академии. В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в "Москвариум", а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.