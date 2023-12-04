https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:19

2023-12-04T17:19

2023-12-04T19:28

общество

россия

байкал

запорожская область

дед мороз

владимир путин

манеж

москвариум

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ, глава государства исполнит три желания - поможет попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В прошлом году Путин посетил "Елку желаний" в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи в Манеже и снял с новогодней елки три открытки с желаниями. Глава государства исполнил мечту Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Также президент РФ сделал подарок Агате Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях. Кроме того, Путин созвонился с девочкой и пообещал помочь многодетной семье Былковых с решением квартирного вопроса. Еще одно желание президенту во время прошлогодней акции загадал семилетний Давид Шмелев из Ставропольского края. Он мечтал побывать в военной академии. В Москве Давиду показали Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Во время телефонного разговора с Путиным мальчик рассказал, что также сходил с семьей в "Москвариум", а глава государства пообещал помочь с организацией похода на каток.

https://ria.ru/20230106/zhelanie-1843241118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин принял участие в акции "Елка желаний" Путин принял участие в акции "Елка желаний" 2023-12-04T17:19 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, байкал, запорожская область, дед мороз, владимир путин, манеж, москвариум