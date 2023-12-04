https://ria.ru/20231204/putin-1913692433.html
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
Владимир Путин на вручении премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе" поблагодарил активистов за помощь участникам спецоперации и их семьям. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:13
2023-12-04T17:13
2023-12-04T19:30
россия
владимир путин
общество
воронеж
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин на вручении премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе" поблагодарил активистов за помощь участникам спецоперации и их семьям."Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", — сказал он.Президент также особо отметил поддержку родственников российских бойцов. Он подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач для государства. Путин добавил, что в добровольческих и волонтерских организациях участвуют 25 процентов россиян."В традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение", — отметил президент. Премию "Волонтер года" получила Наталья Аминева из Воронежа. В 2017 году, работая в детском эколого-биологическом центре, она создала волонтерский экоотряд "Юннаты из "Ростка". Ребята занимаются природоохранной деятельностью, проводят акции и уроки, а также экодесанты и экопикники. Отряд насчитывает уже 40 человек.Кроме того, Наталья вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. В частности, они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки."Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас", — сказал Путин, обращаясь к победителю и призерам конкурса в различных номинациях. Участники встретили его высказывание аплодисментами.Глава государства также поздравил участников с предстоящим Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. Он подчеркнул, что эти люди трудятся почти во всех сферах жизни общества, включая экологию, здравоохранение и образование.Ранее сегодня президент впервые приехал на выставку "Россия". Там он принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".Выставка "Россия" будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации. Всего на ней представили 131 экспозицию.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря. В этом году в нем планируется участие десяти тысяч человек из 95 стран мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Низкий вам поклон". Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
"Низкий вам поклон". Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам спецоперации
2023-12-04T17:13
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, воронеж
Россия, Владимир Путин, Общество, Воронеж
Путин поблагодарил волонтеров за помощь участникам СВО
Путин назвал помощь участникам спецоперации одной из главнейших задач сегодня
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин на вручении премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе" поблагодарил активистов за помощь участникам спецоперации и их семьям.
«
"Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну, за Россию", — сказал он.
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Президент также особо отметил поддержку родственников российских бойцов. Он подчеркнул, что сегодня это одна из важнейших задач для государства. Путин добавил, что в добровольческих и волонтерских организациях участвуют 25 процентов россиян.
"В традициях, культуре народов России чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования, передается из поколения в поколение", — отметил президент.
Премию "Волонтер года" получила Наталья Аминева из Воронежа
. В 2017 году, работая в детском эколого-биологическом центре, она создала волонтерский экоотряд "Юннаты из "Ростка". Ребята занимаются природоохранной деятельностью, проводят акции и уроки, а также экодесанты и экопикники. Отряд насчитывает уже 40 человек.
Кроме того, Наталья вместе с детьми, мужем и родителями помогает бойцам СВО. В частности, они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, а также вяжут носки.
«
"Конкурс называется "Мы вместе". И вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Поздравляю вас", — сказал Путин, обращаясь к победителю и призерам конкурса в различных номинациях.
Участники встретили его высказывание аплодисментами.
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Глава государства также поздравил участников с предстоящим Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. Он подчеркнул, что эти люди трудятся почти во всех сферах жизни общества, включая экологию, здравоохранение и образование.
Ранее сегодня президент впервые приехал на выставку "Россия". Там он принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".
Выставка "Россия" будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России
, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации. Всего на ней представили 131 экспозицию.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря. В этом году в нем планируется участие десяти тысяч человек из 95 стран мира.
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