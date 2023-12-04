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Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:56 04.12.2023 (обновлено: 17:05 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/putin-1913652192.html
Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ
Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2023
Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ
Владимир Путин приехал на выставку "Россия", где примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе". РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:56
2023-12-04T17:05
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку "Россия", где примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".Глава государства осмотрел экспозицию "Первые в России — стране возможностей", организованную Российским движением детей и молодежи "Движение Первых", и пообщался с ребятами. Кто-то рассказал Путину о своих мечтах — стать скрипачкой или совершить путешествие на воздушном шаре, а кто-то о реальном вкладе — уборке пластика на "Тропе здоровья" в Ставрополе.Юный эколог даже решил уточнить у президента, знает ли он, где это. "Знаю", — уверенно ответил Путин.Президент после осмотра части выставки оставил свое пожелание: "Исполнения желаний, планов, надежд".Путин также пообщался со спортсменами, они подарили книгу, посвященную чемпиону Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по дзюдо Тагиру Хайбулаеву.Кроме того, в книгу было вложено приглашение на детский турнир 16 декабря, в котором принимают участие около 1,5 тысячи спортсменов."Супер", — отреагировал Путин.Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала Путину о планах открыть к 7 февраля две аллеи, посвященные российским легендам спорта.Международная выставка-форум начала работу на ВДНХ месяц назад. Президент не присутствовал на открытии, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин обязательно посетит выставку в другой день.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.
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96
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Путин на выставке "Россия" на ВДНХ
Путин приехал на выставку "Россия" на ВДНХ, где пройдет вручение премии "Волонтер года"
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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, общество, выставка-форум "россия"
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Путин приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку "Россия", где примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".
Глава государства осмотрел экспозицию "Первые в России — стране возможностей", организованную Российским движением детей и молодежи "Движение Первых", и пообщался с ребятами. Кто-то рассказал Путину о своих мечтах — стать скрипачкой или совершить путешествие на воздушном шаре, а кто-то о реальном вкладе — уборке пластика на "Тропе здоровья" в Ставрополе.
Юный эколог даже решил уточнить у президента, знает ли он, где это. "Знаю", — уверенно ответил Путин.
Президент после осмотра части выставки оставил свое пожелание: "Исполнения желаний, планов, надежд".
Путин также пообщался со спортсменами, они подарили книгу, посвященную чемпиону Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по дзюдо Тагиру Хайбулаеву.
Кроме того, в книгу было вложено приглашение на детский турнир 16 декабря, в котором принимают участие около 1,5 тысячи спортсменов.
"Супер", — отреагировал Путин.

Выставка "Россия" будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024-го. В ней участвуют все 89 регионов России, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала Путину о планах открыть к 7 февраля две аллеи, посвященные российским легендам спорта.
Международная выставка-форум начала работу на ВДНХ месяц назад. Президент не присутствовал на открытии, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин обязательно посетит выставку в другой день.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Выставка-форум "Россия"РоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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