https://ria.ru/20231204/putin-1913652192.html

Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.12.2023

Путин посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Владимир Путин приехал на выставку "Россия", где примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе". РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:56

2023-12-04T14:56

2023-12-04T17:05

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин приехал на выставку "Россия", где примет участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".Глава государства осмотрел экспозицию "Первые в России — стране возможностей", организованную Российским движением детей и молодежи "Движение Первых", и пообщался с ребятами. Кто-то рассказал Путину о своих мечтах — стать скрипачкой или совершить путешествие на воздушном шаре, а кто-то о реальном вкладе — уборке пластика на "Тропе здоровья" в Ставрополе.Юный эколог даже решил уточнить у президента, знает ли он, где это. "Знаю", — уверенно ответил Путин.Президент после осмотра части выставки оставил свое пожелание: "Исполнения желаний, планов, надежд".Путин также пообщался со спортсменами, они подарили книгу, посвященную чемпиону Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по дзюдо Тагиру Хайбулаеву.Кроме того, в книгу было вложено приглашение на детский турнир 16 декабря, в котором принимают участие около 1,5 тысячи спортсменов."Супер", — отреагировал Путин.Генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова рассказала Путину о планах открыть к 7 февраля две аллеи, посвященные российским легендам спорта.Международная выставка-форум начала работу на ВДНХ месяц назад. Президент не присутствовал на открытии, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что Путин обязательно посетит выставку в другой день.Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит с 4 по 7 декабря.

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Путин на выставке "Россия" на ВДНХ Путин приехал на выставку "Россия" на ВДНХ, где пройдет вручение премии "Волонтер года" 2023-12-04T14:56 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, общество, выставка-форум "россия"