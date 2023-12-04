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Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области - РИА Новости, 04.12.2023
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Ивановская область
 
20:42 04.12.2023 (обновлено: 20:46 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/puteprovod-1913746828.html
Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области
Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области - РИА Новости, 04.12.2023
Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил работу путепровода на самой загруженной трассе региона Иваново – Кинешма, по которому было... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:42
2023-12-04T20:46
ивановская область
общество
ивановская область
кинешма
иваново
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил работу путепровода на самой загруженной трассе региона Иваново – Кинешма, по которому было открыто техническое движение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. Открытие путепровода на самой загруженной трассе Иваново - Кинешма – перспектива для развития автодорожного и железнодорожного сообщения в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Магистраль в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы и малых волжских городов – одна из самых загруженных трасс в регионе. Интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тысяч автомобилей в сутки. После запуска пригородного сообщения "Орланами", "Ласточки" в Москву и Нижний Новгород здесь проходит более 50 поездов в день. Строящийся путепровод решит проблему транспортных заторов, возникающих ежедневно из-за пересечения автомобильного и железнодорожного маршрутов", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что второй важный момент: открываются дополнительные возможности для развития железнодорожного сообщения. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с представителями подрядной организации вопросы завершения строительства. Пока открыто техническое движение, предстоит еще выполнить освещение и установить шумозащитный экран. "У нас здесь более 50 поездов проходит в сутки, под каждый поезд движение перекрывалось в среднем на 12 минут, пробка доходила до трех километров. Сейчас проезд по путепроводу занимает меньше одной минуты. Поэтому, конечно, это гораздо комфортнее для жителей региона, для автомобилистов, для тех, кто путешествует по региону общественным транспортом. Жители давно ждали этот объект", - отметил губернатор. Строительство путепровода через железнодорожный переезд около местечка Горино на автомобильной дороге Иваново – Кинешма осуществляется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20231123/orlany-1911347535.html
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общество, ивановская область, кинешма, иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Общество, Ивановская область, Кинешма, Иваново, Станислав Воскресенский

Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области

© Фото : Правительство Ивановской областиПутепровод на трассе Ивановской области
Путепровод на трассе Ивановской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Правительство Ивановской области
Путепровод на трассе Ивановской области
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ИВАНОВО, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил работу путепровода на самой загруженной трассе региона Иваново – Кинешма, по которому было открыто техническое движение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Открытие путепровода на самой загруженной трассе Иваново - Кинешма – перспектива для развития автодорожного и железнодорожного сообщения в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
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«
"Магистраль в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы и малых волжских городов – одна из самых загруженных трасс в регионе. Интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тысяч автомобилей в сутки. После запуска пригородного сообщения "Орланами", "Ласточки" в Москву и Нижний Новгород здесь проходит более 50 поездов в день. Строящийся путепровод решит проблему транспортных заторов, возникающих ежедневно из-за пересечения автомобильного и железнодорожного маршрутов", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что второй важный момент: открываются дополнительные возможности для развития железнодорожного сообщения.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с представителями подрядной организации вопросы завершения строительства. Пока открыто техническое движение, предстоит еще выполнить освещение и установить шумозащитный экран.
«
"У нас здесь более 50 поездов проходит в сутки, под каждый поезд движение перекрывалось в среднем на 12 минут, пробка доходила до трех километров. Сейчас проезд по путепроводу занимает меньше одной минуты. Поэтому, конечно, это гораздо комфортнее для жителей региона, для автомобилистов, для тех, кто путешествует по региону общественным транспортом. Жители давно ждали этот объект", - отметил губернатор.
Строительство путепровода через железнодорожный переезд около местечка Горино на автомобильной дороге Иваново – Кинешма осуществляется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
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Ивановская областьОбществоИвановская областьКинешмаИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
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