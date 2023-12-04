https://ria.ru/20231204/puteprovod-1913746828.html

Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области

Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области - РИА Новости, 04.12.2023

Путепровод построили на самой загруженной трассе Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил работу путепровода на самой загруженной трассе региона Иваново – Кинешма, по которому было... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:42

2023-12-04T20:42

2023-12-04T20:46

ивановская область

общество

ивановская область

кинешма

иваново

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский проверил работу путепровода на самой загруженной трассе региона Иваново – Кинешма, по которому было открыто техническое движение, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. Открытие путепровода на самой загруженной трассе Иваново - Кинешма – перспектива для развития автодорожного и железнодорожного сообщения в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Магистраль в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы и малых волжских городов – одна из самых загруженных трасс в регионе. Интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тысяч автомобилей в сутки. После запуска пригородного сообщения "Орланами", "Ласточки" в Москву и Нижний Новгород здесь проходит более 50 поездов в день. Строящийся путепровод решит проблему транспортных заторов, возникающих ежедневно из-за пересечения автомобильного и железнодорожного маршрутов", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что второй важный момент: открываются дополнительные возможности для развития железнодорожного сообщения. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудил с представителями подрядной организации вопросы завершения строительства. Пока открыто техническое движение, предстоит еще выполнить освещение и установить шумозащитный экран. "У нас здесь более 50 поездов проходит в сутки, под каждый поезд движение перекрывалось в среднем на 12 минут, пробка доходила до трех километров. Сейчас проезд по путепроводу занимает меньше одной минуты. Поэтому, конечно, это гораздо комфортнее для жителей региона, для автомобилистов, для тех, кто путешествует по региону общественным транспортом. Жители давно ждали этот объект", - отметил губернатор. Строительство путепровода через железнодорожный переезд около местечка Горино на автомобильной дороге Иваново – Кинешма осуществляется по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20231123/orlany-1911347535.html

https://ria.ru/20231031/osveschenie-1906397325.html

ивановская область

кинешма

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ивановская область, кинешма, иваново, станислав воскресенский