Рейтинг@Mail.ru
СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.12.2023 (обновлено: 09:06 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prokuror-1913539951.html
СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии
СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии
Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:00
2023-12-04T09:06
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea565061be06c687899ae5eaf127b5bf.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ".Как напомнили журналисты, бывшему советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву в 2020 году предъявили обвинения в получении взятки в размере 7,4 миллиона рублей от руководителя ЗАО "НПП "Русбал"", производящего надувные макеты военной техники.&quot;Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались добиться их освобождения, однако тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затяжку процесса&quot;, — говорится в материале.Обвиняемые настаивали, что стали жертвой провокации, отметили журналисты.
https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820163459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_870801405b26ceec3d06e364eb0a4452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, общество
Происшествия, Общество
СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии

"Ъ": прокурор запросил по 5,5 года обвиняемым по делу о надувных танках

© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ".
Как напомнили журналисты, бывшему советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву в 2020 году предъявили обвинения в получении взятки в размере 7,4 миллиона рублей от руководителя ЗАО "НПП "Русбал"", производящего надувные макеты военной техники.
«

"Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались добиться их освобождения, однако тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затяжку процесса", — говорится в материале.

Обвиняемые настаивали, что стали жертвой провокации, отметили журналисты.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по обвинению в хищениях
22 ноября, 14:08
 
ПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала