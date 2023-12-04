https://ria.ru/20231204/prokuror-1913539951.html

СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии

СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 года колонии

Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:00

2023-12-04T09:00

2023-12-04T09:06

происшествия

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает "Коммерсантъ".Как напомнили журналисты, бывшему советнику главного управления вооружений Юрию Здравило и экс-советнику департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву в 2020 году предъявили обвинения в получении взятки в размере 7,4 миллиона рублей от руководителя ЗАО "НПП "Русбал"", производящего надувные макеты военной техники."Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались добиться их освобождения, однако тяжесть предъявленного фигурантам обвинения перевешивала все доводы защиты, в том числе и ссылку на нарушение разумных сроков судопроизводства и затяжку процесса", — говорится в материале.Обвиняемые настаивали, что стали жертвой провокации, отметили журналисты.

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество