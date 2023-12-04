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В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии - РИА Новости, 04.12.2023
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:47
2023-12-04T16:47
2023-12-04T17:41
происшествия
воронежская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
авто
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Травмы получили 11 человек. <...> Четыре человека отказались от медпомощи. <...> Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", — уточнил собеседник агентства.ДТП произошло 2 декабря в 14:35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Фура столкнулась с тремя автобусами Росгвардии.Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913641810.html
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происшествия, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), авто
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Авто
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
В Воронежской области фура врезалась в колонну Росгвардии, один человек погиб