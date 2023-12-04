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В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии - РИА Новости, 04.12.2023
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16:47 04.12.2023 (обновлено: 17:41 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/proisshestvie-1913685806.html
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии - РИА Новости, 04.12.2023
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:47
2023-12-04T17:41
происшествия
воронежская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
авто
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Травмы получили 11 человек. &lt;...&gt; Четыре человека отказались от медпомощи. &lt;...&gt; Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался&quot;, — уточнил собеседник агентства.ДТП произошло 2 декабря в 14:35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Фура столкнулась с тремя автобусами Росгвардии.Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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происшествия, воронежская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), авто
Происшествия, Воронежская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Авто
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии

В Воронежской области фура врезалась в колонну Росгвардии, один человек погиб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Травмы получили 11 человек. <...> Четыре человека отказались от медпомощи. <...> Семь человек привезли в больницу. Из них были трое госпитализированы, один потом скончался", — уточнил собеседник агентства.

ДТП произошло 2 декабря в 14:35 мск в Бобровском районе на 595-м километре трассы М4 "Дон". Фура столкнулась с тремя автобусами Росгвардии.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
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ПроисшествияВоронежская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Авто
 
 
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