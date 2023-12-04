https://ria.ru/20231204/prestupleniya-1913749346.html

Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей

Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023

Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей

Совет собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:55

2023-12-04T20:55

2023-12-04T21:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев."Совет продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей, ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии. Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства - это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода", - сказал Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

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украина, россия, вооруженные силы украины