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Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 04.12.2023 (обновлено: 21:11 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/prestupleniya-1913749346.html
Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей
Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023
Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей
Совет собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:55
2023-12-04T21:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев."Совет продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей, ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии. Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства - это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода", - сказал Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html
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украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Глава СПЧ рассказал о преступлениях киевского режима против мирных жителей

Фадеев: СПЧ собрал 8123 эпизода преступлений Киева против мирных жителей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет собрал уже 8 123 эпизода преступлений киевского режима против мирных жителей, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Совет продолжает информировать международную общественность о нарушениях прав человека со стороны украинских властей, ВСУ в отношении мирных жителей Донбасса и Новороссии. Материалы о преступлениях ВСУ содержат фотографии, статданные, ссылки на видеосвидетельства - это обстрелы гражданских объектов, школ, больниц, торговых центров, уже 8123 эпизода", - сказал Фадеев в ходе встречи СПЧ с президентом России Владимиром Путиным.
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