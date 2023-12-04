В Москве вручили туристическую премию "Путеводная звезда"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В "Геликон-опере" состоялось вручение ежегодной премии правительства Москвы "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и туристической индустрии столицы.Лучший город Земли"Всего в конкурсе — 22 номинации. В шести из них лучших определяло профессиональное жюри. Например, среди гостиниц и туроператоров", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале."Путеводная звезда" — одна из старейших премий правительства Москвы и главная в области туризма и гостеприимства в столице. Хочу еще раз поблагодарить и лауреатов, и номинантов. Вы делаете максимум возможного — и иногда даже больше", — отметил Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы."Премия "Путеводная звезда" — это авторитетная, независимая и честная оценка всех, кто работает в туристической отрасли Москвы. Лучший город Земли притягивает гостей со всего мира. В 2023 году столицу посетили почти 16 миллионов туристов. Сегодня Москва — один из самых современных и комфортных мегаполисов мира", — отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.ПобедителиРИА Новости Туризм получило призы сразу в двух номинациях. Так, редакции вручили статуэтку с надписью "Лучшее туристическое СМИ". А материал Марии Селивановой "Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист" признан "Лучшей публикацией о путешествиях по Москве". Всего на конкурс поступило больше 470 заявок. Среди номинантов были отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Экспертное жюри оценило вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители были выявлены с помощью голосования на сайте "Активный гражданин".На номинацию "Модная гастрономия" было подано больше всего заявок. Победил ресторан "Белуга". Канонический московский завтрак, по мнению жителей столицы, подают в "Матрешке", а среди кондитерских победу одержало заведение при "Кафе Пушкинъ"."Это больше награда для моих коллег, которые для того, чтобы открыть ресторан в девять утра, уже в 06:00 начинают готовить. У нас нет также каких-то волшебных секретов. Просто нужно каждый день обращать внимание на мелочи, чтобы получился действительно большой проект", — отметил известный кулинар, блогер Влад Пискунов, шеф-повар ресторана русской кухни "Матрешка".В номинации "Лучшая гостиница категории "пять звезд" и "Лучший клиентоориентированный отель" победил The Carlton, Moscow. В конкурсе четырехзвездочных отелей победил Benedict Hotel&SPA, который располагается в Зеленоградском административном округе города Москвы. Звание "Лучшая гостиница категории "три звезды" присуждено "Ибис Москва Октябрьское Поле". "Лучшим отелем для семейного отдыха" москвичи выбрали Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow. Гостиница Soluxe Hotel Moscow была признана "Лучшим конгресс-отелем".ВпечатленияВ номинации "Московские впечатления: выставки" награду получила экспозиция Государственного дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе."21 век — век впечатлений и эмоций. В наше время это важнейшая часть экономики и драйвер развития. Когда мы говорим "фантастические впечатления", мы описываем Москву. Это древний город храмов, дворцов, усадеб. И в то же время — один из самых развивающихся и современных мегаполисов мира, который дарит нам не только яркие эмоции, но и потрясающее гостеприимство, влюбляя в себя на всю жизнь", – сказал заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.Лучшим в номинации "Московские впечатления: экскурсии и развлечения" признали экспозицию "Подвиг Народа" в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад тружеников тыла.Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. Он является автором 26 авторских маршрутов по Москве, и только за этот год провел более 350 туров. Также он создал проект "Гуляем по Москве", в рамках которого было разработано 180 маршрутов.Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил департамент информационных технологий столицы за свой павильон "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках".Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туркомпании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают в том числе на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин".
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Геликон-Опера, Туризм
В Москве вручили туристическую премию "Путеводная звезда"
В "Геликон-опере" вручили ежегодную туристическую премию "Путеводная звезда"
Церемония вручения туристической премии "Путеводная звезда"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В "Геликон-опере" состоялось вручение ежегодной премии правительства Москвы "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и туристической индустрии столицы.
Лучший город Земли
"Всего в конкурсе — 22 номинации. В шести из них лучших определяло профессиональное жюри. Например, среди гостиниц и туроператоров", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«
"Путеводная звезда" — одна из старейших премий правительства Москвы и главная в области туризма и гостеприимства в столице. Хочу еще раз поблагодарить и лауреатов, и номинантов. Вы делаете максимум возможного — и иногда даже больше", — отметил Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы.
"Премия "Путеводная звезда" — это авторитетная, независимая и честная оценка всех, кто работает в туристической отрасли Москвы. Лучший город Земли притягивает гостей со всего мира. В 2023 году столицу посетили почти 16 миллионов туристов. Сегодня Москва — один из самых современных и комфортных мегаполисов мира", — отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.
Победители
РИА Новости Туризм получило призы сразу в двух номинациях. Так, редакции вручили статуэтку с надписью "Лучшее туристическое СМИ". А материал Марии Селивановой "Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист" признан "Лучшей публикацией о путешествиях по Москве".
Лауреаты премии "Путеводная звезда-2023" шеф-редактор "РИА-Туризм" Ольга Распопова и руководитель "Культура/Стиль жизни/Туризм/Шоубиз" РИА-Новости Анастасия Мельникова (Захтаренко) — с двумя победными призами в номинациях "Медиа". 4 декабря 2023 год, "Геликон-опера"
Лауреаты премии "Путеводная звезда-2023" шеф-редактор "РИА-Туризм" Ольга Распопова и руководитель "Культура/Стиль жизни/Туризм/Шоубиз" РИА-Новости Анастасия Мельникова (Захтаренко) — с двумя победными призами в номинациях "Медиа". 4 декабря 2023 год, "Геликон-опера"
Лауреаты премии "Путеводная звезда-2023" шеф-редактор "РИА-Туризм" Ольга Распопова и руководитель "Культура/Стиль жизни/Туризм/Шоубиз" РИА-Новости Анастасия Мельникова (Захтаренко) — с двумя победными призами в номинациях "Медиа". 4 декабря 2023 год, "Геликон-опера"
Всего на конкурс поступило больше 470 заявок. Среди номинантов были отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Экспертное жюри оценило вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители были выявлены с помощью голосования на сайте "Активный гражданин".
На номинацию "Модная гастрономия" было подано больше всего заявок. Победил ресторан "Белуга". Канонический московский завтрак, по мнению жителей столицы, подают в "Матрешке", а среди кондитерских победу одержало заведение при "Кафе Пушкинъ".
«
"Это больше награда для моих коллег, которые для того, чтобы открыть ресторан в девять утра, уже в 06:00 начинают готовить. У нас нет также каких-то волшебных секретов. Просто нужно каждый день обращать внимание на мелочи, чтобы получился действительно большой проект", — отметил известный кулинар, блогер Влад Пискунов, шеф-повар ресторана русской кухни "Матрешка".
Церемония вручения премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда"
В номинации "Лучшая гостиница категории "пять звезд" и "Лучший клиентоориентированный отель" победил The Carlton, Moscow.
В конкурсе четырехзвездочных отелей победил Benedict Hotel&SPA, который располагается в Зеленоградском административном округе города Москвы. Звание "Лучшая гостиница категории "три звезды" присуждено "Ибис Москва Октябрьское Поле".
"Лучшим отелем для семейного отдыха" москвичи выбрали Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow. Гостиница Soluxe Hotel Moscow была признана "Лучшим конгресс-отелем".
Церемония вручения туристической премии "Путеводная звезда"
Церемония вручения туристической премии "Путеводная звезда"
Впечатления
В номинации "Московские впечатления: выставки" награду получила экспозиция Государственного дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе.
«
"21 век — век впечатлений и эмоций. В наше время это важнейшая часть экономики и драйвер развития. Когда мы говорим "фантастические впечатления", мы описываем Москву. Это древний город храмов, дворцов, усадеб. И в то же время — один из самых развивающихся и современных мегаполисов мира, который дарит нам не только яркие эмоции, но и потрясающее гостеприимство, влюбляя в себя на всю жизнь", – сказал заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.
Лучшим в номинации "Московские впечатления: экскурсии и развлечения" признали экспозицию "Подвиг Народа" в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад тружеников тыла.
Церемония вручения туристической премии "Путеводная звезда"
Церемония вручения туристической премии "Путеводная звезда"
Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. Он является автором 26 авторских маршрутов по Москве, и только за этот год провел более 350 туров. Также он создал проект "Гуляем по Москве", в рамках которого было разработано 180 маршрутов.
Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил департамент информационных технологий столицы за свой павильон "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках".
Церемония вручения премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда"
Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туркомпании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают в том числе на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин".
Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист
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