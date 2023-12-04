https://ria.ru/20231204/premiya-1913647935.html

В Москве вручили туристическую премию "Путеводная звезда"

В Москве вручили туристическую премию "Путеводная звезда" - РИА Новости, 05.12.2023

В Москве вручили туристическую премию "Путеводная звезда"

В "Геликон-опере" состоялось вручение ежегодной премии правительства Москвы "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-04T22:11

2023-12-04T22:11

2023-12-05T13:26

туризм

новости - туризм

москва

геликон-опера

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913760083_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_06a6ca2b69608e3b56ced42ebcf0996c.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В "Геликон-опере" состоялось вручение ежегодной премии правительства Москвы "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и туристической индустрии столицы.Лучший город Земли"Всего в конкурсе — 22 номинации. В шести из них лучших определяло профессиональное жюри. Например, среди гостиниц и туроператоров", — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале."Путеводная звезда" — одна из старейших премий правительства Москвы и главная в области туризма и гостеприимства в столице. Хочу еще раз поблагодарить и лауреатов, и номинантов. Вы делаете максимум возможного — и иногда даже больше", — отметил Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы."Премия "Путеводная звезда" — это авторитетная, независимая и честная оценка всех, кто работает в туристической отрасли Москвы. Лучший город Земли притягивает гостей со всего мира. В 2023 году столицу посетили почти 16 миллионов туристов. Сегодня Москва — один из самых современных и комфортных мегаполисов мира", — отметил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.ПобедителиРИА Новости Туризм получило призы сразу в двух номинациях. Так, редакции вручили статуэтку с надписью "Лучшее туристическое СМИ". А материал Марии Селивановой "Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист" признан "Лучшей публикацией о путешествиях по Москве". Всего на конкурс поступило больше 470 заявок. Среди номинантов были отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Экспертное жюри оценило вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители были выявлены с помощью голосования на сайте "Активный гражданин".На номинацию "Модная гастрономия" было подано больше всего заявок. Победил ресторан "Белуга". Канонический московский завтрак, по мнению жителей столицы, подают в "Матрешке", а среди кондитерских победу одержало заведение при "Кафе Пушкинъ"."Это больше награда для моих коллег, которые для того, чтобы открыть ресторан в девять утра, уже в 06:00 начинают готовить. У нас нет также каких-то волшебных секретов. Просто нужно каждый день обращать внимание на мелочи, чтобы получился действительно большой проект", — отметил известный кулинар, блогер Влад Пискунов, шеф-повар ресторана русской кухни "Матрешка".В номинации "Лучшая гостиница категории "пять звезд" и "Лучший клиентоориентированный отель" победил The Carlton, Moscow. В конкурсе четырехзвездочных отелей победил Benedict Hotel&SPA, который располагается в Зеленоградском административном округе города Москвы. Звание "Лучшая гостиница категории "три звезды" присуждено "Ибис Москва Октябрьское Поле". "Лучшим отелем для семейного отдыха" москвичи выбрали Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center, Moscow. Гостиница Soluxe Hotel Moscow была признана "Лучшим конгресс-отелем".ВпечатленияВ номинации "Московские впечатления: выставки" награду получила экспозиция Государственного дарвиновского музея. Она посвящена истории становления теории эволюции, разнообразию жизни на Земле, изменчивости и наследственности, естественному отбору и борьбе за существование в природе."21 век — век впечатлений и эмоций. В наше время это важнейшая часть экономики и драйвер развития. Когда мы говорим "фантастические впечатления", мы описываем Москву. Это древний город храмов, дворцов, усадеб. И в то же время — один из самых развивающихся и современных мегаполисов мира, который дарит нам не только яркие эмоции, но и потрясающее гостеприимство, влюбляя в себя на всю жизнь", – сказал заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.Лучшим в номинации "Московские впечатления: экскурсии и развлечения" признали экспозицию "Подвиг Народа" в Музее Победы. В новом музейном пространстве представлен вклад тружеников тыла.Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов. Он является автором 26 авторских маршрутов по Москве, и только за этот год провел более 350 туров. Также он создал проект "Гуляем по Москве", в рамках которого было разработано 180 маршрутов.Специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы получил департамент информационных технологий столицы за свой павильон "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках".Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туркомпании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают в том числе на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин".

https://ria.ru/20230909/moskva-1815332698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, москва, геликон-опера, туризм