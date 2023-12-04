https://ria.ru/20231204/pozhar-1913677420.html
В Петербурге произошел пожар в отделении полиции
В Петербурге произошел пожар в отделении полиции - РИА Новости, 04.12.2023
В Петербурге произошел пожар в отделении полиции
Пожар произошел в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:18
2023-12-04T16:18
происшествия
коммерческая недвижимость
красногвардейский район
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Пожар произошел в отделе дознания отделения полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. "Четвертого декабря… в 13.10 в полицию главка поступило сообщение о пожаре в доме 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту, в котором расположены подразделения полиции Красногвардейского района Петербурга. По прибытии на место происшествия установлено, что возгорание произошло в подразделении отдела дознания Красногвардейского района. Сотрудники были эвакуированы… В результате пожара пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины возгорания устанавливаются. Как информирует городское управление МЧС РФ, в кабинете горела обстановка на площади 14 квадратных метров. Пожар потушили в 13.28 силами 15 специалистов и трех единиц техники.
https://ria.ru/20231204/pozhar-1913535036.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, красногвардейский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге произошел пожар в отделении полиции
В Петербурге потушили пожар в отделе дознания отделения полиции