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Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
08:00 04.12.2023 (обновлено: 08:14 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой - РИА Новости, 04.12.2023
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой
В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:00
2023-12-04T08:14
туризм
москва
великий устюг
ярославль
дед мороз
снегурочка
федеральная пассажирская компания
белорусская железная дорога
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное железнодорожное путешествие с интересными экскурсиями и активностями. О преимуществах такой поездки, а также самых популярных зимних маршрутах к Деду Морозу и не только — в материале РИА Новости.В гости к волшебникуПоднять бокал шампанского под бой курантов в пути — это модно.&quot;Практически все праздничные рейсы уже раскупили. Традиционно глубина продажи — 120 суток&quot;, — сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).Туристов привлекают путешествия с комфортом: не нужно думать о маршруте, трансферах, питании, бронировать гостиницы. Едешь прямо в "отеле на колесах", посещая разные города и ночуя в поезде.Самый популярный семейный маршрут в праздники — в Великий Устюг. Билетов на "Зимнюю сказку" из Москвы и Петербурга с остановками соответственно в Костроме и Вологде уже нет."Ездили большой компанией. Дети были в восторге. Вместе с аниматорами украшали вагон, участвовали в разных конкурсах. А вотчина Деда Мороза — действительно сказка. Да, дороговато, но сама бы я такое не организовала", — рассказывает туристка Екатерина Ракитина.Из Москвы в Великий Устюг и обратно с 23 декабря по 7 января (с перерывом на 30-е и 31-е) будет курсировать скорый "Мороз-экспресс". Остановка в Ярославле.&quot;В дополнение к билету в кассе или на сайте ОАО &quot;РЖД&quot; можно оформить детскую интерактивную программу: встреча с Дедом Морозом, интересные представления, сладкий подарок, экскурсия по историческому центру Великого Устюга&quot;, — отмечают в ФПК.Билеты — от трех тысяч рублей (плацкарт). Экскурсионный пакет с трансферами, программой с гидом, питанием — 7500.Новый год по-карельски&quot;Туристический поезд &quot;В Карелию&quot; возит к местному Деду Морозу — Талви Укко и его Снегурочке — Лумикке&quot;, — объясняют в ФПК.Круиз трехдневный: Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Выборг — Москва.В резиденции Талви Укко — крупнейший в России питомник ездовых собак и оленья ферма.Билеты есть на 5 января и 25 февраля (место в купе — от девяти тысяч). Экскурсионная программа с трансферами и питанием — от 25 350.Карелию можно посетить и в туре "Величие Севера"."Брали с женой и ребенком новогодний железнодорожный круиз из Москвы с заездом в Великий Новгород, Рускеалу, Архангельск, Великий Устюг, Кострому. Только позитив, — делится впечатлениями турист Владимир Киселев. — Увидели и Деда Мороза, и Снегурочку, Новый год встретили в Великом Новгороде. После экскурсии — в Юрьевское подворье, где уже ждали накрытые столы. Было шоу, затем — танцы".В этом году программу изменили. "Праздник путешественники отметят в пути, а утром 1 января прибудут в горный парк "Рускеала", где начнут год с прекрасных карельских пейзажей", — говорят в Федеральной пассажирской компании. Если повезет, увидите северное сияние.Билеты есть на 5 января (в СВ — от 52 260 рублей). Экскурсионная программа — 27 390.Тур "В Сибирь" на новогодний рейс (2 января) — от 36 тысяч. Экскурсионная программа для взрослого — 31 760, за ребенка — 29 460.Еще вариантыОдин из новых маршрутов "Белорусский вояж" — совместный проект РЖД и Белорусской железной дороги. Главный пункт новогоднего путешествия — "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще.По-прежнему предлагают "Серебряный маршрут" с посещением Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска, Ярославля за четыре дня.&quot;Мне очень понравилась то, что посещаешь сразу столько красивых городов в одной поездке. И не нужно думать о том, где ночевать&quot;, — отмечает туристка Марина Яхонтова."Правда, немного расстроило, что зимой рано темнеет, но в ночных городах с новогодней иллюминацией — свой шарм. Нескольких часов вполне достаточно, чтобы увидеть главные достопримечательности", — добавляет она.Отправление из Москвы — 1 и 5 января. Место в купе — от 19 тысяч, экскурсионная программа — 21 тысяча.Классика Кольца и любимый югТретьего ноября запустили поезд "По Золотому кольцу" Москва — Ярославль — Иваново — Владимир — Москва.&quot;Первый праздничный рейс — 30 декабря. Дату подгадали, чтобы встретить Новый год в Ярославле&quot;, — поясняют в ФПК.Следующий отправится 3 января. В маршрут на праздники добавили Муром. Место в купе — от 18 тысяч, экскурсионный пакет — 24 594.Есть туры и на юге. "Почти все билеты на поезд "Новогодняя ночь" из Большого Сочи на Розу Хутор уже разобрали", — сообщили в ФПК.С 2 по 7 января ретропоезд "Сочи" возит в Абхазию (Туапсе — Гагра). Интерьеры стилизованы под 1970-80-е. Есть даже фотокупе а-ля советская гостиная. В экскурсионной программе — озеро Рица и Новый Афон.В праздники традиционно пускают спецпоезда к популярным горнолыжным курортам. Это "Лыжная стрела" по трем направлениям — в Розу Хутор, Хибины, Холдоми.Оливье и курантыМожно ограничиться приобретением билета (как правило, в стоимость входит завтрак), а досуг организовать самостоятельно. Экскурсии, если захочется, несложно купить потом у проводников.В таких составах отчасти решен острый "вопрос нижних полок", чьи хозяева обычно монополизируют столики. Атмосфера праздника располагает к знакомствам и общению. И переезды приходятся на ночь.О тех, кто окажется в обычном поезде вечером 31 декабря, тоже подумали. Для вагонов-ресторанов подготовили винную карту и специальное меню — конечно, с оливье. В полночь пассажиров по громкой связи поздравит начальник поезда, а детей угостят сладостями.
https://ria.ru/20231113/kruizy-1909106105.html
https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html
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москва, великий устюг, ярославль, дед мороз, снегурочка, федеральная пассажирская компания, белорусская железная дорога, ржд, достопримечательности, маршруты - туризм, впечатления - туризм, туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в россии
Туризм, Москва, Великий Устюг, Ярославль, Дед Мороз, Снегурочка, Федеральная пассажирская компания, Белорусская железная дорога, РЖД, Достопримечательности, Маршруты - Туризм, Впечатления - Туризм, Туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой

У россиян стремительно растет спрос на железнодорожные круизы

© iStock.com / dannikonovРетропоезд на платформе в Санкт-Петербурге
Ретропоезд на платформе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / dannikonov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное железнодорожное путешествие с интересными экскурсиями и активностями. О преимуществах такой поездки, а также самых популярных зимних маршрутах к Деду Морозу и не только — в материале РИА Новости.

В гости к волшебнику

Поднять бокал шампанского под бой курантов в пути — это модно.
«

"Практически все праздничные рейсы уже раскупили. Традиционно глубина продажи — 120 суток", — сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

© iStock.com / romrodinkaРебенок смотрит в окно в поезде
Ребенок смотрит в окно в поезде - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / romrodinka
Ребенок смотрит в окно в поезде
Туристов привлекают путешествия с комфортом: не нужно думать о маршруте, трансферах, питании, бронировать гостиницы. Едешь прямо в "отеле на колесах", посещая разные города и ночуя в поезде.
Самый популярный семейный маршрут в праздники — в Великий Устюг. Билетов на "Зимнюю сказку" из Москвы и Петербурга с остановками соответственно в Костроме и Вологде уже нет.
© РИА Новости / Андрей Никонов | Перейти в медиабанк

"Поезд Деда Мороза" прибывает на железнодорожный вокзал

Поезд Деда Мороза прибывает на железнодорожный вокзал в Перми.

"Поезд Деда Мороза" прибывает на железнодорожный вокзал

© РИА Новости / Андрей Никонов
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1 из 3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дед Мороз в окружении гостей в своей резиденции в Великом Устюге

Дед Мороз в окружении своих гостей в своей резиденции в Великом Устюге

Дед Мороз в окружении гостей в своей резиденции в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области

Вотчина Деда Мороза

Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами

Вотчина Деда Мороза

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
3 из 3

"Поезд Деда Мороза" прибывает на железнодорожный вокзал

© РИА Новости / Андрей Никонов
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1 из 3

Дед Мороз в окружении гостей в своей резиденции в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Вотчина Деда Мороза

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
3 из 3
"Ездили большой компанией. Дети были в восторге. Вместе с аниматорами украшали вагон, участвовали в разных конкурсах. А вотчина Деда Мороза — действительно сказка. Да, дороговато, но сама бы я такое не организовала", — рассказывает туристка Екатерина Ракитина.
Из Москвы в Великий Устюг и обратно с 23 декабря по 7 января (с перерывом на 30-е и 31-е) будет курсировать скорый "Мороз-экспресс". Остановка в Ярославле.
«

"В дополнение к билету в кассе или на сайте ОАО "РЖД" можно оформить детскую интерактивную программу: встреча с Дедом Морозом, интересные представления, сладкий подарок, экскурсия по историческому центру Великого Устюга", — отмечают в ФПК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСветильник в вагоне перед отправкой специального "Поезда Деда Мороза" с Киевского вокзала
Светильник в вагоне перед отправкой специального Поезда Деда Мороза с Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Светильник в вагоне перед отправкой специального "Поезда Деда Мороза" с Киевского вокзала
Билеты — от трех тысяч рублей (плацкарт). Экскурсионный пакет с трансферами, программой с гидом, питанием — 7500.
Теплоход Н. А. Некрасов у пристани в Костроме - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
РСТ: речные круизы в России подорожают
13 ноября, 13:44

Новый год по-карельски

«

"Туристический поезд "В Карелию" возит к местному Деду Морозу — Талви Укко и его Снегурочке — Лумикке", — объясняют в ФПК.

Круиз трехдневный: Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Выборг — Москва.
В резиденции Талви Укко — крупнейший в России питомник ездовых собак и оленья ферма.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Питомник ездовых собак на территории резиденции карельского Деда Мороза — Талви Укко — в поселке Чална

Питомник ездовых собак на территории резиденции Карельского Деда Мороза Талви Укко в поселке Чална

Питомник ездовых собак на территории резиденции карельского Деда Мороза — Талви Укко — в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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1 из 3
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Собачья упряжка в резиденции Талви Укко в поселке Чална

 Собачья упряжка в резиденции Карельского Деда Мороза Талви Укко в поселке Чална

Собачья упряжка в резиденции Талви Укко в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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2 из 3
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Резиденция Талви Укко в поселке Чална

Резиденция Карельского Деда Мороза Талви Укко

Резиденция Талви Укко в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
3 из 3

Питомник ездовых собак на территории резиденции карельского Деда Мороза — Талви Укко — в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
1 из 3

Собачья упряжка в резиденции Талви Укко в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
2 из 3

Резиденция Талви Укко в поселке Чална

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
3 из 3
Билеты есть на 5 января и 25 февраля (место в купе — от девяти тысяч). Экскурсионная программа с трансферами и питанием — от 25 350.
Карелию можно посетить и в туре "Величие Севера".
"Брали с женой и ребенком новогодний железнодорожный круиз из Москвы с заездом в Великий Новгород, Рускеалу, Архангельск, Великий Устюг, Кострому. Только позитив, — делится впечатлениями турист Владимир Киселев. — Увидели и Деда Мороза, и Снегурочку, Новый год встретили в Великом Новгороде. После экскурсии — в Юрьевское подворье, где уже ждали накрытые столы. Было шоу, затем — танцы".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Артистки во время выступления в горном парке "Рускеала"

Артистки во время выступления в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия

Артистки во время выступления в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 4
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие в горном парке "Рускеала"

Отдыхающие в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия

Отдыхающие в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Заснеженные деревья в горном парке "Рускеала"

Заснеженные деревья в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия

Заснеженные деревья в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 4
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Итальянский карьер" в горном парке "Рускеала"

Итальянский карьер в горном парке Рускеала в Сортавальском районе Республики Карелия

"Итальянский карьер" в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 4

Артистки во время выступления в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Отдыхающие в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Заснеженные деревья в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 4

"Итальянский карьер" в горном парке "Рускеала"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 4
В этом году программу изменили. "Праздник путешественники отметят в пути, а утром 1 января прибудут в горный парк "Рускеала", где начнут год с прекрасных карельских пейзажей", — говорят в Федеральной пассажирской компании. Если повезет, увидите северное сияние.
Билеты есть на 5 января (в СВ — от 52 260 рублей). Экскурсионная программа — 27 390.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМашинист ретропоезда "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала — горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы
Машинист ретропоезда Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Машинист ретропоезда "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала — горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы
Тур "В Сибирь" на новогодний рейс (2 января) — от 36 тысяч. Экскурсионная программа для взрослого — 31 760, за ребенка — 29 460.

Еще варианты

Один из новых маршрутов "Белорусский вояж" — совместный проект РЖД и Белорусской железной дороги. Главный пункт новогоднего путешествия — "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще.
© Sputnik / Виктор Драчев

"Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще

"Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

© Sputnik / Виктор Драчев
1 из 3
© Sputnik / Виктор Драчев

Гости в "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще

Гости в "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

© Sputnik / Виктор Драчев
2 из 3
© Sputnik / Виктор Драчев

Встреча туристов в "Поместье белорусского Деда Мороза"

Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще

Встреча туристов в "Поместье белорусского Деда Мороза"

© Sputnik / Виктор Драчев
3 из 3

"Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

© Sputnik / Виктор Драчев
1 из 3

Гости в "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще

© Sputnik / Виктор Драчев
2 из 3

Встреча туристов в "Поместье белорусского Деда Мороза"

© Sputnik / Виктор Драчев
3 из 3
По-прежнему предлагают "Серебряный маршрут" с посещением Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска, Ярославля за четыре дня.
«

"Мне очень понравилась то, что посещаешь сразу столько красивых городов в одной поездке. И не нужно думать о том, где ночевать", — отмечает туристка Марина Яхонтова.

"Правда, немного расстроило, что зимой рано темнеет, но в ночных городах с новогодней иллюминацией — свой шарм. Нескольких часов вполне достаточно, чтобы увидеть главные достопримечательности", — добавляет она.
© iStock.com / Devin_PavelПоезд РЖД
Поезд РЖД - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / Devin_Pavel
Поезд РЖД
Отправление из Москвы — 1 и 5 января. Место в купе — от 19 тысяч, экскурсионная программа — 21 тысяча.

Классика Кольца и любимый юг

Третьего ноября запустили поезд "По Золотому кольцу" Москва — Ярославль — Иваново — Владимир — Москва.
«

"Первый праздничный рейс — 30 декабря. Дату подгадали, чтобы встретить Новый год в Ярославле", — поясняют в ФПК.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроводницы перед отправкой Деда Мороза из Великого Устюга на специальном "Поезде Деда Мороза" с Киевского вокзала
Проводницы перед отправкой Деда Мороза из Великого Устюга на специальном Поезде Деда Мороза с Киевского вокзала - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Проводницы перед отправкой Деда Мороза из Великого Устюга на специальном "Поезде Деда Мороза" с Киевского вокзала
Следующий отправится 3 января. В маршрут на праздники добавили Муром. Место в купе — от 18 тысяч, экскурсионный пакет — 24 594.
Есть туры и на юге. "Почти все билеты на поезд "Новогодняя ночь" из Большого Сочи на Розу Хутор уже разобрали", — сообщили в ФПК.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи"

Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда Сочи во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года

Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 3
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

Новый туристический поезд Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

Пассажирка в купе первого туристического поезда Сочи во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
2 из 3

Пассажирка в купе первого туристического поезда "Сочи"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 3
С 2 по 7 января ретропоезд "Сочи" возит в Абхазию (Туапсе — Гагра). Интерьеры стилизованы под 1970-80-е. Есть даже фотокупе а-ля советская гостиная. В экскурсионной программе — озеро Рица и Новый Афон.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкГорнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Мурманской области
Горнолыжный курорт Большой Вудъявр в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" в Мурманской области
В праздники традиционно пускают спецпоезда к популярным горнолыжным курортам. Это "Лыжная стрела" по трем направлениям — в Розу Хутор, Хибины, Холдоми.

Оливье и куранты

Можно ограничиться приобретением билета (как правило, в стоимость входит завтрак), а досуг организовать самостоятельно. Экскурсии, если захочется, несложно купить потом у проводников.
© iStock.com / gregory_leeЛюди пьют шампанское в новогоднюю ночь
Люди пьют шампанское в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / gregory_lee
Люди пьют шампанское в новогоднюю ночь
В таких составах отчасти решен острый "вопрос нижних полок", чьи хозяева обычно монополизируют столики. Атмосфера праздника располагает к знакомствам и общению. И переезды приходятся на ночь.
О тех, кто окажется в обычном поезде вечером 31 декабря, тоже подумали. Для вагонов-ресторанов подготовили винную карту и специальное меню — конечно, с оливье. В полночь пассажиров по громкой связи поздравит начальник поезда, а детей угостят сладостями.
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Доступные цены, много вариантов: что сейчас происходит с турами в Египет
27 ноября, 08:00
 
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