https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой

Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой - РИА Новости, 04.12.2023

Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой

В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:14

туризм

москва

великий устюг

ярославль

дед мороз

снегурочка

федеральная пассажирская компания

белорусская железная дорога

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. В последние годы россияне перестали рассматривать поезд исключительно как средство передвижения из пункта А в пункт Б и все чаще отправляются в полноценное железнодорожное путешествие с интересными экскурсиями и активностями. О преимуществах такой поездки, а также самых популярных зимних маршрутах к Деду Морозу и не только — в материале РИА Новости.В гости к волшебникуПоднять бокал шампанского под бой курантов в пути — это модно."Практически все праздничные рейсы уже раскупили. Традиционно глубина продажи — 120 суток", — сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).Туристов привлекают путешествия с комфортом: не нужно думать о маршруте, трансферах, питании, бронировать гостиницы. Едешь прямо в "отеле на колесах", посещая разные города и ночуя в поезде.Самый популярный семейный маршрут в праздники — в Великий Устюг. Билетов на "Зимнюю сказку" из Москвы и Петербурга с остановками соответственно в Костроме и Вологде уже нет."Ездили большой компанией. Дети были в восторге. Вместе с аниматорами украшали вагон, участвовали в разных конкурсах. А вотчина Деда Мороза — действительно сказка. Да, дороговато, но сама бы я такое не организовала", — рассказывает туристка Екатерина Ракитина.Из Москвы в Великий Устюг и обратно с 23 декабря по 7 января (с перерывом на 30-е и 31-е) будет курсировать скорый "Мороз-экспресс". Остановка в Ярославле."В дополнение к билету в кассе или на сайте ОАО "РЖД" можно оформить детскую интерактивную программу: встреча с Дедом Морозом, интересные представления, сладкий подарок, экскурсия по историческому центру Великого Устюга", — отмечают в ФПК.Билеты — от трех тысяч рублей (плацкарт). Экскурсионный пакет с трансферами, программой с гидом, питанием — 7500.Новый год по-карельски"Туристический поезд "В Карелию" возит к местному Деду Морозу — Талви Укко и его Снегурочке — Лумикке", — объясняют в ФПК.Круиз трехдневный: Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Выборг — Москва.В резиденции Талви Укко — крупнейший в России питомник ездовых собак и оленья ферма.Билеты есть на 5 января и 25 февраля (место в купе — от девяти тысяч). Экскурсионная программа с трансферами и питанием — от 25 350.Карелию можно посетить и в туре "Величие Севера"."Брали с женой и ребенком новогодний железнодорожный круиз из Москвы с заездом в Великий Новгород, Рускеалу, Архангельск, Великий Устюг, Кострому. Только позитив, — делится впечатлениями турист Владимир Киселев. — Увидели и Деда Мороза, и Снегурочку, Новый год встретили в Великом Новгороде. После экскурсии — в Юрьевское подворье, где уже ждали накрытые столы. Было шоу, затем — танцы".В этом году программу изменили. "Праздник путешественники отметят в пути, а утром 1 января прибудут в горный парк "Рускеала", где начнут год с прекрасных карельских пейзажей", — говорят в Федеральной пассажирской компании. Если повезет, увидите северное сияние.Билеты есть на 5 января (в СВ — от 52 260 рублей). Экскурсионная программа — 27 390.Тур "В Сибирь" на новогодний рейс (2 января) — от 36 тысяч. Экскурсионная программа для взрослого — 31 760, за ребенка — 29 460.Еще вариантыОдин из новых маршрутов "Белорусский вояж" — совместный проект РЖД и Белорусской железной дороги. Главный пункт новогоднего путешествия — "Поместье белорусского Деда Мороза" в Беловежской Пуще.По-прежнему предлагают "Серебряный маршрут" с посещением Пскова, Великого Новгорода, Рыбинска, Ярославля за четыре дня."Мне очень понравилась то, что посещаешь сразу столько красивых городов в одной поездке. И не нужно думать о том, где ночевать", — отмечает туристка Марина Яхонтова."Правда, немного расстроило, что зимой рано темнеет, но в ночных городах с новогодней иллюминацией — свой шарм. Нескольких часов вполне достаточно, чтобы увидеть главные достопримечательности", — добавляет она.Отправление из Москвы — 1 и 5 января. Место в купе — от 19 тысяч, экскурсионная программа — 21 тысяча.Классика Кольца и любимый югТретьего ноября запустили поезд "По Золотому кольцу" Москва — Ярославль — Иваново — Владимир — Москва."Первый праздничный рейс — 30 декабря. Дату подгадали, чтобы встретить Новый год в Ярославле", — поясняют в ФПК.Следующий отправится 3 января. В маршрут на праздники добавили Муром. Место в купе — от 18 тысяч, экскурсионный пакет — 24 594.Есть туры и на юге. "Почти все билеты на поезд "Новогодняя ночь" из Большого Сочи на Розу Хутор уже разобрали", — сообщили в ФПК.С 2 по 7 января ретропоезд "Сочи" возит в Абхазию (Туапсе — Гагра). Интерьеры стилизованы под 1970-80-е. Есть даже фотокупе а-ля советская гостиная. В экскурсионной программе — озеро Рица и Новый Афон.В праздники традиционно пускают спецпоезда к популярным горнолыжным курортам. Это "Лыжная стрела" по трем направлениям — в Розу Хутор, Хибины, Холдоми.Оливье и курантыМожно ограничиться приобретением билета (как правило, в стоимость входит завтрак), а досуг организовать самостоятельно. Экскурсии, если захочется, несложно купить потом у проводников.В таких составах отчасти решен острый "вопрос нижних полок", чьи хозяева обычно монополизируют столики. Атмосфера праздника располагает к знакомствам и общению. И переезды приходятся на ночь.О тех, кто окажется в обычном поезде вечером 31 декабря, тоже подумали. Для вагонов-ресторанов подготовили винную карту и специальное меню — конечно, с оливье. В полночь пассажиров по громкой связи поздравит начальник поезда, а детей угостят сладостями.

https://ria.ru/20231113/kruizy-1909106105.html

https://ria.ru/20231127/egipet-1911692856.html

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великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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