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Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
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17:07 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html
Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"
Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней девочки Софьи из... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:07
2023-12-04T17:07
общество
россия
екатеринбург
москва
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней девочки Софьи из Екатеринбурга, которая мечтает о розовом велосипеде, сообщил аппарат вице-премьера. Всероссийская акция "Елка желаний" подразумевает выбор шара с желанием и дальнейшее исполнение мечты ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В этом году она проходит в рамках международной выставки-форума "Россия". "Особое внимание даже здесь, на "Елке желаний", (уделено - ред.) детям участников специальной военной операции. И в принципе помощи ребятам-участникам специальной военной операции по всем направлениям. И по направлению добровольчества - то есть помощи им самим и их семьям, и это такой маленький радостный элемент. Скажем, розовый велосипед. Наверное, девочке Софье будет приятно, что ее помнят, ее знают здесь, в Москве. И это здорово на самом деле, потому что самое главное - это абсолютное неравнодушие и желание принять участие в жизни людей, которые нуждаются во внимании и которые нуждаются в поддержке", - сказала Голикова во время выбора шара с желанием. Она также поздравила добровольцев с наступающим профессиональным праздником и отметила, что международная премия форума гражданского участия #МыВместе в этом году охватит еще большее количество людей, чем в предыдущие годы, поскольку движение расширяется. "У нас много участников из зарубежных государств, и здесь они сегодня тоже будут присутствовать. А это значит, что о нас знают, и принципы и идеалы этой премии #МыВместе начинают завоевывать сердца не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнула вице-премьер. Голикова добавила, что акция – это возможность привлечения внимания к проблемам и к детям, которые нуждаются во внимании и поддержке. "И ведь очень часто это не просто сиюминутная акция, а это сохранение отношения и в дальнейшем. Ну во всяком случае я с некоторыми из своих подопечных, которым вручала подарки, общаюсь и по сей день и с их родителями", - поделилась она.
https://ria.ru/20231127/vkontakte-1912118501.html
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общество, россия, екатеринбург, москва, татьяна голикова
Общество, Россия, Екатеринбург, Москва, Татьяна Голикова
Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"

Голикова подарит девочке Софье розовый велосипед в рамках акции "Елка желаний"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней девочки Софьи из Екатеринбурга, которая мечтает о розовом велосипеде, сообщил аппарат вице-премьера.
Всероссийская акция "Елка желаний" подразумевает выбор шара с желанием и дальнейшее исполнение мечты ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В этом году она проходит в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Особое внимание даже здесь, на "Елке желаний", (уделено - ред.) детям участников специальной военной операции. И в принципе помощи ребятам-участникам специальной военной операции по всем направлениям. И по направлению добровольчества - то есть помощи им самим и их семьям, и это такой маленький радостный элемент. Скажем, розовый велосипед. Наверное, девочке Софье будет приятно, что ее помнят, ее знают здесь, в Москве. И это здорово на самом деле, потому что самое главное - это абсолютное неравнодушие и желание принять участие в жизни людей, которые нуждаются во внимании и которые нуждаются в поддержке", - сказала Голикова во время выбора шара с желанием.
Она также поздравила добровольцев с наступающим профессиональным праздником и отметила, что международная премия форума гражданского участия #МыВместе в этом году охватит еще большее количество людей, чем в предыдущие годы, поскольку движение расширяется.
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"У нас много участников из зарубежных государств, и здесь они сегодня тоже будут присутствовать. А это значит, что о нас знают, и принципы и идеалы этой премии #МыВместе начинают завоевывать сердца не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнула вице-премьер.
Голикова добавила, что акция – это возможность привлечения внимания к проблемам и к детям, которые нуждаются во внимании и поддержке. "И ведь очень часто это не просто сиюминутная акция, а это сохранение отношения и в дальнейшем. Ну во всяком случае я с некоторыми из своих подопечных, которым вручала подарки, общаюсь и по сей день и с их родителями", - поделилась она.
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Акция "Елка желаний" в 2023 году пройдет в новом формате
30 марта, 11:41
 
ОбществоРоссияЕкатеринбургМоскваТатьяна Голикова
 
 
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