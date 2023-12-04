https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html

Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"

Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023

Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней девочки Софьи из... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:07

2023-12-04T17:07

2023-12-04T17:07

общество

россия

екатеринбург

москва

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поучаствовала во всероссийской акции "Елка желаний", выбрав новогодний шар с желанием семилетней девочки Софьи из Екатеринбурга, которая мечтает о розовом велосипеде, сообщил аппарат вице-премьера. Всероссийская акция "Елка желаний" подразумевает выбор шара с желанием и дальнейшее исполнение мечты ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В этом году она проходит в рамках международной выставки-форума "Россия". "Особое внимание даже здесь, на "Елке желаний", (уделено - ред.) детям участников специальной военной операции. И в принципе помощи ребятам-участникам специальной военной операции по всем направлениям. И по направлению добровольчества - то есть помощи им самим и их семьям, и это такой маленький радостный элемент. Скажем, розовый велосипед. Наверное, девочке Софье будет приятно, что ее помнят, ее знают здесь, в Москве. И это здорово на самом деле, потому что самое главное - это абсолютное неравнодушие и желание принять участие в жизни людей, которые нуждаются во внимании и которые нуждаются в поддержке", - сказала Голикова во время выбора шара с желанием. Она также поздравила добровольцев с наступающим профессиональным праздником и отметила, что международная премия форума гражданского участия #МыВместе в этом году охватит еще большее количество людей, чем в предыдущие годы, поскольку движение расширяется. "У нас много участников из зарубежных государств, и здесь они сегодня тоже будут присутствовать. А это значит, что о нас знают, и принципы и идеалы этой премии #МыВместе начинают завоевывать сердца не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнула вице-премьер. Голикова добавила, что акция – это возможность привлечения внимания к проблемам и к детям, которые нуждаются во внимании и поддержке. "И ведь очень часто это не просто сиюминутная акция, а это сохранение отношения и в дальнейшем. Ну во всяком случае я с некоторыми из своих подопечных, которым вручала подарки, общаюсь и по сей день и с их родителями", - поделилась она.

https://ria.ru/20231127/vkontakte-1912118501.html

https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861787809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, екатеринбург, москва, татьяна голикова