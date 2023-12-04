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Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:39 04.12.2023 (обновлено: 13:38 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/plennyy-1913545152.html
Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого
Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого - РИА Новости, 04.12.2023
Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого
Попавший в российский плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, как его наказали за спасение раненого. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:39
2023-12-04T13:38
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, как его наказали за спасение раненого.&quot;Было уже темно, раздались выстрелы, я увидел, что товарища ранило. Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты. &quot;Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то &quot;полегче&quot; взять, а не &quot;тяжелого&quot; (имеется в виду тяжесть ранения. — Прим. ред.)&quot;, — сказал пленный, видео с которым опубликовало Минобороны.Он добавил, что после этого инцидента его перевели в штурмовики и отправили на позиции.Во время боя Москвин получил контузию и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого

Военнопленный: надо вытаскивать кого-то полегче, а не тяжело раненного солдата

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, как его наказали за спасение раненого.
«

"Было уже темно, раздались выстрелы, я увидел, что товарища ранило. Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты. "Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то "полегче" взять, а не "тяжелого" (имеется в виду тяжесть ранения. — Прим. ред.)", — сказал пленный, видео с которым опубликовало Минобороны.

Он добавил, что после этого инцидента его перевели в штурмовики и отправили на позиции.
Во время боя Москвин получил контузию и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.
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