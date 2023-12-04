https://ria.ru/20231204/plennyy-1913545152.html

Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого

Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого - РИА Новости, 04.12.2023

Пленный ВСУ рассказал, как был наказан за то, что спас не того раненого

Попавший в российский плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, как его наказали за спасение раненого. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:39

2023-12-04T09:39

2023-12-04T13:38

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Леонид Москвин рассказал, как его наказали за спасение раненого."Было уже темно, раздались выстрелы, я увидел, что товарища ранило. Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты. "Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то "полегче" взять, а не "тяжелого" (имеется в виду тяжесть ранения. — Прим. ред.)", — сказал пленный, видео с которым опубликовало Минобороны.Он добавил, что после этого инцидента его перевели в штурмовики и отправили на позиции.Во время боя Москвин получил контузию и попал в плен к российским войскам. На каком именно участке фронта воевал мужчина, не уточняется.

https://ria.ru/20231129/alaudinov-1912514159.html

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