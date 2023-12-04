https://ria.ru/20231204/parlament-1913642414.html

Российский парламент обратится к ООН по теме нарушения Киевом прав детей

Российский парламент обратится к ООН по теме нарушения Киевом прав детей - РИА Новости, 04.12.2023

Российский парламент обратится к ООН по теме нарушения Киевом прав детей

Украина нарушает ряд статей Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мысли, а также запрещающих вербовку и эксплуатацию... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:21

2023-12-04T14:21

2023-12-04T15:49

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина нарушает ряд статей Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мысли, а также запрещающих вербовку и эксплуатацию детей во время вооруженных конфликтов, говорится в проекте обращения Федерального собрания РФ к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам мира.Документ был разработан в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей."Члены комиссии пришли к однозначным выводам о том, что в результате преступных действий киевского режима был нарушен целый ряд статей Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, гарантирующих право на жизнь, свободу совести, мыслей, взглядов, мнений и религиозных убеждений, образование и использование родного языка", — говорится в документе (текст есть в распоряжении РИА Новости).Отмечается, что дети, проживающие на Украине, подвергаются "постоянным притеснениям по языковому признаку, против них выносятся обвинительные приговоры за пророссийские взгляды". Кроме того, парламентарии добавляют, что с 2014 года в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины погибло более 300 детей, ранено свыше 836, а потерпевшими признаны "более 24 тысяч несовершеннолетних"."Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках", — подчеркивается в обращении."Депутаты Государственной думы и сенаторы Российской Федерации призывают <...> Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира изучить промежуточный доклад комиссии, который будет опубликован в начале 2024 года, дать правовую и морально-этическую оценку действиям киевского режима в отношении несовершеннолетних, а также присоединиться к проводимому расследованию, с тем чтобы совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, спасти детей и подростков, находящихся в зоне конфликта на юго-востоке Украины", — говорится в документе.Парламентарии РФ подчеркивают, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, ложной интерпретации фактов о многочисленных злодеяниях украинских военных со стороны западных СМИ "должен быть положен конец"."Ради мирной и процветающей Европы, ради жизни и стабильности на всей планете призываем своих коллег-парламентариев, общественных и политических деятелей, всех неравнодушных людей объединить усилия для помощи детям. Их будущее, а значит, и будущее всего человечества сегодня зависит прежде всего от нашей политической воли, ответственности и решимости защитить, воспитать и поддержать подрастающие поколения наших народов и стран", — добавляют законодатели."С сожалением приходится констатировать, что Верховный комиссар ООН по правам человека и возглавляемое им Управление, помощник генерального секретаря ООН по правам человека, специальные процедуры Совета ООН по правам человека, специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Комитет ООН по правам ребенка, гуманитарные исполнительные структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Европейский суд по правам человека намеренно игнорируют факты совершения украинской стороной систематических преступлений в отношении несовершеннолетних, принимают ангажированные решения, выпускают необъективные доклады в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и, таким образом, уклоняются от выполнения своих прямых обязательств", — говорится в документе.Российские парламентарии считают важным "осудить бездействие специализированных институтов и механизмов, в чьи первостепенные задачи входит контроль над соблюдением основополагающих прав и свобод несовершеннолетних", подчеркивается в обращении."Такой предвзятый и непрофессиональный подход еще больше развязывает руки киевским правителям, продолжающим нарушать международное гуманитарное право и обрекающим на гибель и страдания еще большее число ни в чем не повинных детей", — добавляют законодатели.В российском парламенте отмечают, что "имеются многочисленные факты использования при попустительстве украинских силовых структур детей для сексуального рабства и педофилии, а также в незаконной детской порноиндустрии, которая при нынешних киевских властях процветает на Украине в промышленных масштабах"."Кроме того, киевские власти в сотрудничестве с западными неправительственными организациями, связанными с организованной преступностью, покрывают целенаправленное похищение детей с целью их вывоза за границу, тем самым игнорируя статьи указанной Конвенции (ООН о правах ребенка. — Прим. ред.), закрепляющие обязанность государств защищать детей от похищения и торговли для последующей эксплуатации", — говорится в документе.В проекте обращения также указывается, что особую тревогу вызывает активизация на территории ряда стран Запада "деятельности криминальных трансплантологов, использующих несовершеннолетних, перемещенных за границу, в качестве доноров органов".Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья — вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html

https://ria.ru/20231120/sdelki-1910533366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, россия, в мире, украина, киев, анна кузнецова, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, галина карелова