https://ria.ru/20231204/pakistan-1913735637.html

Путин назвал отношения России и Пакистана дружественными

Путин назвал отношения России и Пакистана дружественными - РИА Новости, 04.12.2023

Путин назвал отношения России и Пакистана дружественными

Отношения РФ и Пакистана носят по-настоящему дружественный характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:27

2023-12-04T19:27

2023-12-04T19:27

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Пакистана носят по-настоящему дружественный характер, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представитель Пакистана. "В нынешнем году Россия и Пакистан отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Эти отношения носят по-настоящему дружественный характер, что подтвердила наша встреча в октябре в Пекине с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана", - сказал Путин на церемонии в Кремле. По его словам, динамично развивается взаимная торговля, поддерживается взаимовыгодное сотрудничество по целому ряду отраслей экономики, включая энергетику и сельское хозяйство. "Партнерское взаимодействие двух наших стран осуществляется по линии Шанхайской организации сотрудничества, а также в рамках механизмов содействия афганскому урегулированию, таких как Московский формат консультаций и Региональная четверка", - добавил Путин. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика). По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты. Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.

https://ria.ru/20231204/putin-1913732204.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пакистан, пекин, владимир путин, даурен абаев, танжу бильгич, политика, в мире