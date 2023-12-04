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Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию - РИА Новости, 04.12.2023
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию
Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:29
2023-12-04T13:29
2023-12-04T13:40
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей странице в Instagram*."На ежегодном музыкальном фестивале "Песня Года" песней "Только вдвоем" я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь", — подписала Орбакайте свой пост.На видео артистка позирует в черном платье с пышной белой брошью-цветком.Как долго знаменитость пробудет в России — неизвестно. В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого свой стоматологический бизнес в США. Поэтому певица стала жить на две страны. После начала СВО и неоднозначных высказываний матери певицы Аллы Пугачевой актриса сейчас реже бывает на родине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина орбакайте, россия, сша, новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Россия, США, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Алла Пугачева
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию
Певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию из США и выступила на "Песне года"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей странице в Instagram*.
«
"На ежегодном музыкальном фестивале "Песня Года" песней "Только вдвоем" я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь", — подписала Орбакайте свой пост.
На видео артистка позирует в черном платье с пышной белой брошью-цветком.
Как долго знаменитость пробудет в России — неизвестно.
В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого свой стоматологический бизнес в США. Поэтому певица стала жить на две страны.
После начала СВО и неоднозначных высказываний матери певицы Аллы Пугачевой актриса сейчас реже бывает на родине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Отдельное государство": Орбакайте рассказала о жизни в Москве