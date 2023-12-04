https://ria.ru/20231204/orbakayte-1913600962.html

Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию

Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию - РИА Новости, 04.12.2023

Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию

Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:29

2023-12-04T13:29

2023-12-04T13:40

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей странице в Instagram*."На ежегодном музыкальном фестивале "Песня Года" песней "Только вдвоем" я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь", — подписала Орбакайте свой пост.На видео артистка позирует в черном платье с пышной белой брошью-цветком.Как долго знаменитость пробудет в России — неизвестно. В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого свой стоматологический бизнес в США. Поэтому певица стала жить на две страны. После начала СВО и неоднозначных высказываний матери певицы Аллы Пугачевой актриса сейчас реже бывает на родине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230928/orbakayte-1899283024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кристина орбакайте, россия, сша, новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева