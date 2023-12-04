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Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию - РИА Новости, 04.12.2023
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Шоубиз
 
13:29 04.12.2023 (обновлено: 13:40 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/orbakayte-1913600962.html
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию - РИА Новости, 04.12.2023
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию
Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:29
2023-12-04T13:40
шоубиз
кристина орбакайте
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новости шоу-бизнеса
знаменитости
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей странице в Instagram*."На ежегодном музыкальном фестивале "Песня Года" песней "Только вдвоем" я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь", — подписала Орбакайте свой пост.На видео артистка позирует в черном платье с пышной белой брошью-цветком.Как долго знаменитость пробудет в России — неизвестно. В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого свой стоматологический бизнес в США. Поэтому певица стала жить на две страны. После начала СВО и неоднозначных высказываний матери певицы Аллы Пугачевой актриса сейчас реже бывает на родине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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кристина орбакайте, россия, сша, новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Россия, США, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Алла Пугачева
Кристина Орбакайте неожиданно вернулась из США в Россию

Певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию из США и выступила на "Песне года"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Кристина Орбакайте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Певица и актриса Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию из США, где проживает с семьей, и выступила на концерте "Песня года", о чем сообщила на своей странице в Instagram*.
«
"На ежегодном музыкальном фестивале "Песня Года" песней "Только вдвоем" я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь", — подписала Орбакайте свой пост.
© @orbakaite_kСтоп-кадр видео, опубликованного в соцсетях Кристины Орбакайте
Стоп-кадр видео, опубликованного в соцсетях Кристины Орбакайте
© @orbakaite_k
Стоп-кадр видео, опубликованного в соцсетях Кристины Орбакайте
На видео артистка позирует в черном платье с пышной белой брошью-цветком.
Как долго знаменитость пробудет в России — неизвестно.
В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, у которого свой стоматологический бизнес в США. Поэтому певица стала жить на две страны.
После начала СВО и неоднозначных высказываний матери певицы Аллы Пугачевой актриса сейчас реже бывает на родине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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ШоубизКристина ОрбакайтеРоссияСШАНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАлла Пугачева
 
 
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