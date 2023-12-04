Рейтинг@Mail.ru
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/operatsiya-1913757750.html
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере - РИА Новости, 04.12.2023
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере
США не хотят, чтобы операция Израиля на юге сектора Газа привела к тому же числу жертв среди гражданских, как это было на севере сектора, заявил официальный... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:47
2023-12-04T21:47
в мире
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913691072_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_dd64388a7634c449cf58e7593dbff7be.jpg
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США не хотят, чтобы операция Израиля на юге сектора Газа привела к тому же числу жертв среди гражданских, как это было на севере сектора, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Мы не хотим видеть военную компанию на юге, каковой она была на севере. Мы не хотим видеть тот же уровень жертв среди гражданских и такого же уровня переселения", - сказал Миллер на брифинге. Как заявил Миллер, "слишком много палестинцев были убиты из-за этого конфликта". По его словам, жертвы среди гражданских в ходе подобных операций ожидаемы, поскольку бои происходят в густонаселенных районах.
https://ria.ru/20231204/kontaktnaya_gruppa-1913531935.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913691072_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_5aadc9535ee0765970906a42fe217650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере

США ждут, что операция на юге Газы не приведет к таким жертвам, как на севере

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDРазрушенные в результате израильских авиаударов жилые дома в Рафахе на юге сектора Газа
Разрушенные в результате израильских авиаударов жилые дома в Рафахе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Разрушенные в результате израильских авиаударов жилые дома в Рафахе на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США не хотят, чтобы операция Израиля на юге сектора Газа привела к тому же числу жертв среди гражданских, как это было на севере сектора, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Мы не хотим видеть военную компанию на юге, каковой она была на севере. Мы не хотим видеть тот же уровень жертв среди гражданских и такого же уровня переселения", - сказал Миллер на брифинге.
Как заявил Миллер, "слишком много палестинцев были убиты из-за этого конфликта".
По его словам, жертвы среди гражданских в ходе подобных операций ожидаемы, поскольку бои происходят в густонаселенных районах.
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Источник: группа по Газе проведет переговоры с властями США на этой неделе
Вчера, 07:03
 
В миреСШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала