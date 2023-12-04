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США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере - РИА Новости, 04.12.2023
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере
США не хотят, чтобы операция Израиля на юге сектора Газа привела к тому же числу жертв среди гражданских, как это было на севере сектора, заявил официальный... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:47
2023-12-04T21:47
2023-12-04T21:47
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. США не хотят, чтобы операция Израиля на юге сектора Газа привела к тому же числу жертв среди гражданских, как это было на севере сектора, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Мы не хотим видеть военную компанию на юге, каковой она была на севере. Мы не хотим видеть тот же уровень жертв среди гражданских и такого же уровня переселения", - сказал Миллер на брифинге. Как заявил Миллер, "слишком много палестинцев были убиты из-за этого конфликта". По его словам, жертвы среди гражданских в ходе подобных операций ожидаемы, поскольку бои происходят в густонаселенных районах.
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в мире, сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не хотят видеть военную компанию на юге Газы, какой она была на севере
США ждут, что операция на юге Газы не приведет к таким жертвам, как на севере