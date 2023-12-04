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Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913771341.html
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 04.12.2023
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке
Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:43
2023-12-04T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. "Мои окна были открыты, поэтому я не так пострадала. Вышла на улицу, а народ уже не боится, все убирают", - рассказала житель этого дома Любовь. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 59 раз выпустив 184 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще 9 мирных жителей.
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке

Украинский снаряд 155-го калибра попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мои окна были открыты, поэтому я не так пострадала. Вышла на улицу, а народ уже не боится, все убирают", - рассказала житель этого дома Любовь.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 59 раз выпустив 184 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще 9 мирных жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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