https://ria.ru/20231204/obstrel-1913771341.html
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 04.12.2023
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке
Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:43
2023-12-04T23:43
2023-12-04T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. "Мои окна были открыты, поэтому я не так пострадала. Вышла на улицу, а народ уже не боится, все убирают", - рассказала житель этого дома Любовь. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 59 раз выпустив 184 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще 9 мирных жителей.
https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_216:0:1179:722_1920x0_80_0_0_11d44e66b973405630dcc004dc07789c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке
Украинский снаряд 155-го калибра попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке