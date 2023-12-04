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Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке

Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке - РИА Новости, 04.12.2023

Украинский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом в Донецке

Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:43

2023-12-04T23:43

2023-12-04T23:43

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Прямое попадание снарядом 155-го калибра пришлось в девятиэтажку в Киевском районе Донецка, обошлось без пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. "Мои окна были открыты, поэтому я не так пострадала. Вышла на улицу, а народ уже не боится, все убирают", - рассказала житель этого дома Любовь. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 59 раз выпустив 184 единицы различных боеприпасов. Повреждения получили 11 жилых домостроений и 4 объекта социальной инфраструктуры. Ранения получили еще 9 мирных жителей.

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины