https://ria.ru/20231204/obstrel-1913768945.html
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:17
2023-12-04T23:17
2023-12-04T23:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_519cc12763a3b77be5b6762df01c2f43.jpg
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. "На данный момент мы имеем 33 обстрела, это с 8 утра по состоянию на 21.00. К сожалению, уже трое раненых. ...Враг продолжал обстреливать город кассетными боеприпасами. Сегодня сотрудниками МЧС, взрывотехниками, было обезврежено 107 так называемых "колокольчиков", это суббоеприпас, который разбрасывается при прилете снаряда, и мы далеко не уверены, что это все боеприпасы, которые мы сумели обнаружить", - сообщил Приходько в видеообращении, которое он опубликовал на своем Telegram-канале. Мэр Горловки призвал жителей города при обнаружении суббоеприпаса не трогать его. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877027643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd0e435485b84abb371433174d525b11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными боеприпасами