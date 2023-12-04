https://ria.ru/20231204/obstrel-1913768945.html

ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами

ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023

ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами

Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:17

2023-12-04T23:17

2023-12-04T23:17

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стирол

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. "На данный момент мы имеем 33 обстрела, это с 8 утра по состоянию на 21.00. К сожалению, уже трое раненых. ...Враг продолжал обстреливать город кассетными боеприпасами. Сегодня сотрудниками МЧС, взрывотехниками, было обезврежено 107 так называемых "колокольчиков", это суббоеприпас, который разбрасывается при прилете снаряда, и мы далеко не уверены, что это все боеприпасы, которые мы сумели обнаружить", - сообщил Приходько в видеообращении, которое он опубликовал на своем Telegram-канале. Мэр Горловки призвал жителей города при обнаружении суббоеприпаса не трогать его. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол