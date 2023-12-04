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ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obstrel-1913768945.html
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами
Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:17
2023-12-04T23:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стирол
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько. "На данный момент мы имеем 33 обстрела, это с 8 утра по состоянию на 21.00. К сожалению, уже трое раненых. ...Враг продолжал обстреливать город кассетными боеприпасами. Сегодня сотрудниками МЧС, взрывотехниками, было обезврежено 107 так называемых "колокольчиков", это суббоеприпас, который разбрасывается при прилете снаряда, и мы далеко не уверены, что это все боеприпасы, которые мы сумели обнаружить", - сообщил Приходько в видеообращении, которое он опубликовал на своем Telegram-канале. Мэр Горловки призвал жителей города при обнаружении суббоеприпаса не трогать его. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Стирол
ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными снарядами

ВСУ за день 33 раза обстреляли Горловку, в том числе кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за день 33 раза обстреливали Горловку, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"На данный момент мы имеем 33 обстрела, это с 8 утра по состоянию на 21.00. К сожалению, уже трое раненых. ...Враг продолжал обстреливать город кассетными боеприпасами. Сегодня сотрудниками МЧС, взрывотехниками, было обезврежено 107 так называемых "колокольчиков", это суббоеприпас, который разбрасывается при прилете снаряда, и мы далеко не уверены, что это все боеприпасы, которые мы сумели обнаружить", - сообщил Приходько в видеообращении, которое он опубликовал на своем Telegram-канале.
Мэр Горловки призвал жителей города при обнаружении суббоеприпаса не трогать его.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских
Вчера, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Стирол
 
 
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