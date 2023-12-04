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Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги - РИА Новости, 04.12.2023
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11:37 04.12.2023 (обновлено: 11:45 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/nazarbaev-1913580833.html
Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги
Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги - РИА Новости, 04.12.2023
Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту РФ Владимиру Путину авторский экземпляр своей книги, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:37
2023-12-04T11:45
владимир путин
нурсултан назарбаев
политика
казахстан
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту РФ Владимиру Путину авторский экземпляр своей книги, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр", - сказал он журналистам.Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет - полномочия главы государства он сложил 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры.
https://ria.ru/20231201/putin-1913196071.html
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владимир путин, нурсултан назарбаев, политика, казахстан, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Политика, Казахстан, Россия, Дмитрий Песков
Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги

Песков: Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр мемуаров "Моя жизнь"

© Санат ИмангалиевКнига Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе"
Книга Нурсултана Назарбаева Моя жизнь. От зависимости к свободе
© Санат Имангалиев
Книга Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту РФ Владимиру Путину авторский экземпляр своей книги, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
«
"Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр", - сказал он журналистам.
Назарбаев стал первым президентом независимого Казахстана и возглавлял его почти 30 лет - полномочия главы государства он сложил 20 марта 2019 года. Первого декабря в стране поступили в продажу мемуары Назарбаева. Книга под названием "Моя жизнь. От зависимости к свободе" состоит из 694 страниц, которые объединены в 22 главы. Каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры.
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела
1 декабря, 15:16
 
Владимир ПутинНурсултан НазарбаевПолитикаКазахстанРоссияДмитрий Песков
 
 
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