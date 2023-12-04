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Ученые приблизились к пониманию механизма важнейшей химической реакции
Ученые приблизились к пониманию механизма важнейшей химической реакции - РИА Новости, 04.12.2023
Ученые приблизились к пониманию механизма важнейшей химической реакции
Ученые МИЭТ совместно с коллегами из ИОФ РАН установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:00
2023-12-04T09:00
2023-12-04T09:00
наука
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университетская наука
навигатор абитуриента
россия
российская академия наук
объединенный институт ядерных исследований
национальный исследовательский университет «миэт»
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ученые МИЭТ совместно с коллегами из ИОФ РАН установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит усовершенствовать процесс получения этиленоксида – одного из самых используемых в химической промышленности веществ. Результаты исследования опубликованы в научных журналах The Journal of Physical Chemistry C и Physics of Wave Phenomena.Эпоксидирование этилена – одна из важнейших химических реакций на производствах, так как в ней образуется этиленоксид – универсальный химический промежуточный продукт, который занимает сегодня 14-е место в списке самых производимых органических химикатов в мире. Этиленоксид необходим для производства разных видов пластика, резиновых изделий и антисептических составов, рассказали исследователи Национального исследовательского университета "МИЭТ" (МИЭТ)."Добавление хлорированных углеводородов в реакцию получения оксида этилена увеличивает селективность реакции почти в два раза, с 40–50% до 80–90%. Поэтому стояла задача выяснить механизм этой реакции на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул, чтобы усовершенствовать процесс промышленного синтеза этиленоксида", – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.Сотрудники МИЭТ и Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) впервые обнаружили серию двумерных фазовых переходов на монокристаллических гранях серебра (110) и (111), а также реконструкцию поверхности серебра Ag (110) при взаимодействии с молекулярным хлором.Этот результат был получен, в том числе благодаря созданию низкотемпературного сканирующего туннельного микроскопа GPI CRYO уникальной конструкции. Она разработана учеными из МИЭТ, ИОФ РАН, Объединенного института ядерных исследований и Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук."Впервые удалось установить, как хлор модифицирует поверхность серебряного катализатора, используемого в реакции эпоксидирования этилена, и тем самым приблизиться к установлению природы его активных центров. Важнейшим элементом микроскопа, позволившим достичь четкой визуализации отдельных атомов и молекул, явился сканер, разработанный в МИЭТ", – отметил заведующий лабораторией физики поверхности отдела технологий атомного масштаба Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Борис Андрюшечкин.В дальнейшем коллектив авторов планирует провести еще более точные эксперименты при температурах ниже -268°С и получить новую информацию о взаимодействии и положении атомов на поверхности на различных этапах химической реакции.МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, российская академия наук, объединенный институт ядерных исследований, национальный исследовательский университет «миэт»
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Российская академия наук, Объединенный институт ядерных исследований, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости.
Ученые МИЭТ
совместно с коллегами из ИОФ РАН установили, как происходит один из этапов реакции эпоксидирования этилена. По их мнению, это позволит усовершенствовать процесс получения этиленоксида – одного из самых используемых в химической промышленности веществ. Результаты исследования опубликованы в научных журналах The Journal of Physical Chemistry C
и Physics of Wave Phenomena
.
Эпоксидирование этилена – одна из важнейших химических реакций на производствах, так как в ней образуется этиленоксид – универсальный химический промежуточный продукт, который занимает сегодня 14-е место в списке самых производимых органических химикатов в мире. Этиленоксид необходим для производства разных видов пластика, резиновых изделий и антисептических составов, рассказали исследователи Национального исследовательского университета "МИЭТ" (МИЭТ).
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"Добавление хлорированных углеводородов в реакцию получения оксида этилена увеличивает селективность реакции почти в два раза, с 40–50% до 80–90%. Поэтому стояла задача выяснить механизм этой реакции на уровне взаимодействия отдельных атомов и молекул, чтобы усовершенствовать процесс промышленного синтеза этиленоксида", – рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников МИЭТ Борис Логинов.
Сотрудники МИЭТ и Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН) впервые обнаружили серию двумерных фазовых переходов на монокристаллических гранях серебра (110) и (111), а также реконструкцию поверхности серебра Ag (110) при взаимодействии с молекулярным хлором.
Этот результат был получен, в том числе благодаря созданию низкотемпературного сканирующего туннельного микроскопа GPI CRYO уникальной конструкции. Она разработана учеными из МИЭТ, ИОФ РАН, Объединенного института ядерных исследований и Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.
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"Впервые удалось установить, как хлор модифицирует поверхность серебряного катализатора, используемого в реакции эпоксидирования этилена, и тем самым приблизиться к установлению природы его активных центров. Важнейшим элементом микроскопа, позволившим достичь четкой визуализации отдельных атомов и молекул, явился сканер, разработанный в МИЭТ", – отметил заведующий лабораторией физики поверхности отдела технологий атомного масштаба Центра естественно-научных исследований Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН Борис Андрюшечкин.
В дальнейшем коллектив авторов планирует провести еще более точные эксперименты при температурах ниже -268°С и получить новую информацию о взаимодействии и положении атомов на поверхности на различных этапах химической реакции.
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МИЭТ – участник программы государственной поддержки университетов РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".