https://ria.ru/20231204/myaso-1913702946.html

В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных

В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных - РИА Новости, 04.12.2023

В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных

Морская полиция малайзийского штата Сабах конфисковала девять тонн сушеного мяса редких морских животных общей стоимостью более чем один миллион долларов,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:50

2023-12-04T17:50

2023-12-04T17:50

в мире

малайзия

сабах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148944/28/1489442800_0:261:5000:3074_1920x0_80_0_0_e3f2dc0810f109fafa2342590acf6aa0.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Морская полиция малайзийского штата Сабах конфисковала девять тонн сушеного мяса редких морских животных общей стоимостью более чем один миллион долларов, сообщает малайзийское агентство Bernama. Сотрудники морской полиции в прибрежном городе Кудат штата Сабах, расположенном в Восточной Малайзии, изъяли девять тонн мяса редких животных на общую сумму более чем 5,2 миллиона малайзийских ринггита (более 1 миллиона долларов). В конфискованном грузе были найдены около 12 тысяч останков черепах, оцененных примерно на 4,5 миллионов ринггитов (970 тысяч долларов). Также было обнаружено сушеное мясо морского конька, групера, морского огурца, а также акульи плавники и водоросли. Ранее, как отмечает издание, морская полиция заметила рыболовецкое судно с четырьмя подозрительными мужчинами на борту. Сотрудники правоохранительных органов приказали им остановиться, но подозреваемые спрыгнули с судна и на надувной лодке ушли в международные воды. По данным следствия, черепахи, как и другие морские животные, были пойманы как во внутренних водах Малайзии, так и в водах соседних стран.

https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912010467.html

малайзия

сабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, сабах