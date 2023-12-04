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В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных - РИА Новости, 04.12.2023
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17:50 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/myaso-1913702946.html
В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных
В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных - РИА Новости, 04.12.2023
В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных
Морская полиция малайзийского штата Сабах конфисковала девять тонн сушеного мяса редких морских животных общей стоимостью более чем один миллион долларов,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:50
2023-12-04T17:50
в мире
малайзия
сабах
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Морская полиция малайзийского штата Сабах конфисковала девять тонн сушеного мяса редких морских животных общей стоимостью более чем один миллион долларов, сообщает малайзийское агентство Bernama. Сотрудники морской полиции в прибрежном городе Кудат штата Сабах, расположенном в Восточной Малайзии, изъяли девять тонн мяса редких животных на общую сумму более чем 5,2 миллиона малайзийских ринггита (более 1 миллиона долларов). В конфискованном грузе были найдены около 12 тысяч останков черепах, оцененных примерно на 4,5 миллионов ринггитов (970 тысяч долларов). Также было обнаружено сушеное мясо морского конька, групера, морского огурца, а также акульи плавники и водоросли. Ранее, как отмечает издание, морская полиция заметила рыболовецкое судно с четырьмя подозрительными мужчинами на борту. Сотрудники правоохранительных органов приказали им остановиться, но подозреваемые спрыгнули с судна и на надувной лодке ушли в международные воды. По данным следствия, черепахи, как и другие морские животные, были пойманы как во внутренних водах Малайзии, так и в водах соседних стран.
https://ria.ru/20231127/kontrabanda-1912010467.html
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в мире, малайзия, сабах
В мире, Малайзия, Сабах
В Малайзии изъяли девять тонн сушеного мяса редких морских животных

Полиция Малайзии изъяла девять тонн сушеного мяса редких морских животных

© AP Photo / Vincent ThianПолиция Малайзии
Полиция Малайзии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Полиция Малайзии . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Морская полиция малайзийского штата Сабах конфисковала девять тонн сушеного мяса редких морских животных общей стоимостью более чем один миллион долларов, сообщает малайзийское агентство Bernama.
Сотрудники морской полиции в прибрежном городе Кудат штата Сабах, расположенном в Восточной Малайзии, изъяли девять тонн мяса редких животных на общую сумму более чем 5,2 миллиона малайзийских ринггита (более 1 миллиона долларов). В конфискованном грузе были найдены около 12 тысяч останков черепах, оцененных примерно на 4,5 миллионов ринггитов (970 тысяч долларов). Также было обнаружено сушеное мясо морского конька, групера, морского огурца, а также акульи плавники и водоросли.
Ранее, как отмечает издание, морская полиция заметила рыболовецкое судно с четырьмя подозрительными мужчинами на борту. Сотрудники правоохранительных органов приказали им остановиться, но подозреваемые спрыгнули с судна и на надувной лодке ушли в международные воды.
По данным следствия, черепахи, как и другие морские животные, были пойманы как во внутренних водах Малайзии, так и в водах соседних стран.
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В миреМалайзияСабах
 
 
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