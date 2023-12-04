https://ria.ru/20231204/mupy-1913672648.html

Вологодские власти хотят вернутся к созданию МУПов для уборки городов и сел

Вологодские власти хотят вернутся к созданию МУПов для уборки городов и сел - РИА Новости, 04.12.2023

Вологодские власти хотят вернутся к созданию МУПов для уборки городов и сел

Власти Вологодской области собираются поддержать существующие муниципальные предприятия (МУП) по уборке населенных пунктов и создать новые МУПы там, где они... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:03

2023-12-04T16:03

2023-12-04T16:03

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

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ВОЛОГДА, 4 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области собираются поддержать существующие муниципальные предприятия (МУП) по уборке населенных пунктов и создать новые МУПы там, где они ликвидированы, сообщил на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Георгий Филимонов. По его словам, недобросовестные подрядчики часто "выкручивают руки" муниципальным властям, диктуя цены на услуги по уборке улиц, дворов и других территорий населенных пунктов, или выполняют работы некачественно. Муниципальные предприятия должны избавить власти муниципалитетов от этих проблем. "Мы ставим перед собой задачу создания муниципальных предприятий по уборке территорий. И делать мы это будем поэтапно. Первый этап: мы усилим те территории, где уже есть такие предприятия. Им нужна техника. И мною принято решение о ее закупке. Мы направим на эти цели дополнительно 220 миллионов рублей. Это 24 единицы техники на 11 районов. Следующий этап – это создание предприятий там, где их нет", - сказал Филимонов. Он поручил до конца года разработать план – "дорожную карту" по созданию предприятий в тех муниципалитетах, где таких предприятий нет, и рассчитать объем необходимых средств. Кроме того, Филимонов сообщил, что поручил дополнительно выделить в 2024 году порядка 250 миллионов рублей Вологде и Череповцу на содержание улично-дорожной сети. Еще 203 миллиона рублей дополнительно направят на содержание опорной сети дорог в другие муниципалитеты области.

https://ria.ru/20231201/velikiy_ustyug-1913142229.html

вологда

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, череповец, георгий филимонов