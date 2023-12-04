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МТС тестирует аналог YouTube - РИА Новости, 04.12.2023
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11:36 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/mts-1913580291.html
МТС тестирует аналог YouTube
МТС тестирует аналог YouTube - РИА Новости, 04.12.2023
МТС тестирует аналог YouTube
МТС запустила бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum - аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 год, говорится в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:36
2023-12-04T11:36
технологии
юлия ковалив
николай дроздов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МТС запустила бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum - аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 год, говорится в сообщении компании. "ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы Nuum. Принять участие в тестировании можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год", - говорится в сообщении. На новой платформе пользователи могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в web-версии, а также в магазинах приложений App Store и Google Play. Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями, каждые 2-3 недели продукт будет обновляться с учетом пользовательских отзывов. Сейчас в Nuum есть контент таких блогеров, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многих других. "Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты", – заявила руководитель проекта Nuum Наталья Братчикова.
https://ria.ru/20231127/lastochka-1912059531.html
https://ria.ru/20231116/mts-1909768811.html
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технологии, юлия ковалив, николай дроздов, google, youtube, мтс
Технологии, Юлия Ковалив, Николай Дроздов, Google, YouTube, МТС
МТС тестирует аналог YouTube

МТС тестирует пользовательскую платформу видеоконтента Nuum, аналог YouTube

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС при входе в офис в Москве
Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип компании МТС при входе в офис в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. МТС запустила бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum - аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 год, говорится в сообщении компании.
"ПАО "МТС", цифровая экосистема, объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы Nuum. Принять участие в тестировании можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год", - говорится в сообщении.
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На новой платформе пользователи могут проводить стримы, загружать и смотреть видео в горизонтальном и вертикальном форматах. Nuum доступен в web-версии, а также в магазинах приложений App Store и Google Play. Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями, каждые 2-3 недели продукт будет обновляться с учетом пользовательских отзывов.
Сейчас в Nuum есть контент таких блогеров, как Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич), Элдос Алмазов, Николай Дроздов и многих других.
"Согласно нашим исследованиям, рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%, а учитывая ограничения и отсутствие монетизации на зарубежных платформах, мы видим перспективы в этом направлении. Сейчас наша ключевая задача сделать так, чтобы платформа была удобна для пользователей. В 2024 году мы презентуем рекламную модель и схему монетизации для создателей контента, но уже сейчас мы открыли возможность финансовой поддержки авторов через донаты", – заявила руководитель проекта Nuum Наталья Братчикова.
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ТехнологииЮлия КоваливНиколай ДроздовGoogleYouTubeМТС
 
 
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