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Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.12.2023
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13:35 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913621843.html
Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве
Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.12.2023
Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве
Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, обиравших жителей России под предлогом сбора средств на нужды спецоперации, сообщила официальный представитель РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:35
2023-12-04T13:35
происшествия
оренбург
ирина волк
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УФА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, обиравших жителей России под предлогом сбора средств на нужды спецоперации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Оренбургское" задержаны двое жителей региона. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием интернет-технологий", - сказала Волк. По ее словам, предварительно установлено, что злоумышленники разработали две криминальные схемы. Первая была основана на приобретении в теневом сегменте интернета данных взломанных страниц в социальных сетях. Аферисты входили в чужие аккаунты и от имени владельцев рассылали их знакомым просьбы одолжить деньги. К примеру, жительница Владимира в ходе виртуального общения на отправленные ей реквизиты банковской карты сделала три перевода на 12,5 тысячи рублей. Лишь спустя некоторое время она узнала, что вела диалог с мошенником. "Вторая схема заключалась в обмане подписчиков телеграм-каналов, созданных в поддержку специальной военной операции. От имени их администраторов злоумышленники вступали в переписку с пользователями и убеждали их перевести денежные средства якобы для приобретения тепловизоров, квадрокоптеров и амуниции для военнослужащих. Пожертвования поступали на находившиеся в распоряжении сообщников банковские карты и похищались", - рассказала Волк. Она отметила, что подозреваемые задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии. Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России. Причиненный ущерб превысил 400 тысяч рублей. "Следователями различных территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.
https://ria.ru/20230512/sbory-1871193679.html
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происшествия, оренбург, ирина волк
Происшествия, Оренбург, Ирина Волк
Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве

Двух оренбуржцев, собиравших деньги на нужды СВО, заподозрили в мошенничестве

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, обиравших жителей России под предлогом сбора средств на нужды спецоперации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Оренбургское" задержаны двое жителей региона. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием интернет-технологий", - сказала Волк.
По ее словам, предварительно установлено, что злоумышленники разработали две криминальные схемы. Первая была основана на приобретении в теневом сегменте интернета данных взломанных страниц в социальных сетях. Аферисты входили в чужие аккаунты и от имени владельцев рассылали их знакомым просьбы одолжить деньги. К примеру, жительница Владимира в ходе виртуального общения на отправленные ей реквизиты банковской карты сделала три перевода на 12,5 тысячи рублей. Лишь спустя некоторое время она узнала, что вела диалог с мошенником.
"Вторая схема заключалась в обмане подписчиков телеграм-каналов, созданных в поддержку специальной военной операции. От имени их администраторов злоумышленники вступали в переписку с пользователями и убеждали их перевести денежные средства якобы для приобретения тепловизоров, квадрокоптеров и амуниции для военнослужащих. Пожертвования поступали на находившиеся в распоряжении сообщников банковские карты и похищались", - рассказала Волк.
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Она отметила, что подозреваемые задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии. Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России. Причиненный ущерб превысил 400 тысяч рублей.
"Следователями различных территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.
 
ПроисшествияОренбургИрина Волк
 
 
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