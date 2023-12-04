https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913621843.html

Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве

Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.12.2023

Оренбуржцев, собиравших деньги для СВО, заподозрили в мошенничестве

Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, обиравших жителей России под предлогом сбора средств на нужды спецоперации, сообщила официальный представитель РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:35

происшествия

оренбург

ирина волк

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УФА, 4 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали двух жителей Оренбурга, обиравших жителей России под предлогом сбора средств на нужды спецоперации, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Оренбургское" задержаны двое жителей региона. Они подозреваются в серийном мошенничестве с использованием интернет-технологий", - сказала Волк. По ее словам, предварительно установлено, что злоумышленники разработали две криминальные схемы. Первая была основана на приобретении в теневом сегменте интернета данных взломанных страниц в социальных сетях. Аферисты входили в чужие аккаунты и от имени владельцев рассылали их знакомым просьбы одолжить деньги. К примеру, жительница Владимира в ходе виртуального общения на отправленные ей реквизиты банковской карты сделала три перевода на 12,5 тысячи рублей. Лишь спустя некоторое время она узнала, что вела диалог с мошенником. "Вторая схема заключалась в обмане подписчиков телеграм-каналов, созданных в поддержку специальной военной операции. От имени их администраторов злоумышленники вступали в переписку с пользователями и убеждали их перевести денежные средства якобы для приобретения тепловизоров, квадрокоптеров и амуниции для военнослужащих. Пожертвования поступали на находившиеся в распоряжении сообщников банковские карты и похищались", - рассказала Волк. Она отметила, что подозреваемые задержаны полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии. Предварительно установлена их причастность к 30 фактам хищения у жителей разных регионов России. Причиненный ущерб превысил 400 тысяч рублей. "Следователями различных территориальных органов МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Волк.

https://ria.ru/20230512/sbory-1871193679.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, оренбург, ирина волк