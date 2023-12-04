https://ria.ru/20231204/morozy-1913646170.html

В Красноярске к концу недели ожидаются сорокаградусные морозы

В Красноярске к концу недели ожидаются сорокаградусные морозы - РИА Новости, 04.12.2023

В Красноярске к концу недели ожидаются сорокаградусные морозы

Сорокаградусные морозы ночью ожидаются в Красноярске к концу недели, дневные температуры прогнозируются в районе 26-33 градусов ниже ноля, что ниже средних... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:34

2023-12-04T14:34

2023-12-04T14:38

общество

красноярск

красноярский край

балахтинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 4 дек - РИА Новости. Сорокаградусные морозы ночью ожидаются в Красноярске к концу недели, дневные температуры прогнозируются в районе 26-33 градусов ниже ноля, что ниже средних многолетних значений на 10-22 градуса, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). "На предстоящей неделе в Красноярске ожидается морозная погода. Временами пройдет снег. Во второй половине недели похолодание продолжится. На выходных температура воздуха ночью будет составлять от -33 до -40 градусов, а днем от -26 до -33. Температурный режим будет на 10-22 градусов ниже средних многолетних значений. 5 декабря в центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха -31... -36 градусов", - говорится в сообщении. Согласно прогнозу, днем 4 декабря и ночью 5 декабря в центральных и южных районах края ожидается очень сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду и более. Во вторник ожидается резкое понижение температуры на 10 градусов и более. Согласно данным регионального главка МЧС, в настоящее время на дорогах региона наблюдается низовая метель, сильный боковой ветер и осадки в виде снега. В связи с этим введены ограничения движения грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на следующих участках: Трасса Р-257 "Енисей" на дивногорском направлении с 0 по 95 километры. В Балахтинском районе автодорога Р-257 "Енисей" с 170 по 193 километры. В Рыбинском районе автодорога Р-255 "Сибирь" с 947 по 1020 километры. В Канском районе автодорога Р-255 "Сибирь" с 1020 до 1046 километры. В Нижнеингашском районе автодорога Р-255 "Сибирь" с 1046 до 1176 километры.

https://ria.ru/20231204/morozy-1913640641.html

красноярск

красноярский край

балахтинский район

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общество, красноярск, красноярский край, балахтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)