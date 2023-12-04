https://ria.ru/20231204/morozy-1913640641.html

Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах

Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 04.12.2023

Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах

Сорокаградусные морозы ожидаются в Свердловской области в течение недели - это почти на 20 градусов ниже нормы, сообщает Уралгидрометцентр в понедельник. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:15

2023-12-04T14:15

2023-12-04T14:38

общество

свердловская область

екатеринбург

алексей орлов (калмыкия)

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:161:3132:1922_1920x0_80_0_0_be4a09c27a108150c98a49406bd1995b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Сорокаградусные морозы ожидаются в Свердловской области в течение недели - это почти на 20 градусов ниже нормы, сообщает Уралгидрометцентр в понедельник. "С 6 по 10 декабря [со среды по воскресенье] в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов. Местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов", - говорится в сообщении. Кроме того, уже во вторник в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололед. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее заявил, что за последние сутки в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. За прошедшие выходные с улиц города вывезено более 11 тысяч тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовано более 493 тысячи тонн противогололедных материалов.

https://ria.ru/20231204/moroz-1913607712.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, свердловская область, екатеринбург, алексей орлов (калмыкия), новый год