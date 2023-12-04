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Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах
Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах - РИА Новости, 04.12.2023
Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах
Сорокаградусные морозы ожидаются в Свердловской области в течение недели - это почти на 20 градусов ниже нормы, сообщает Уралгидрометцентр в понедельник. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:15
2023-12-04T14:15
2023-12-04T14:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Сорокаградусные морозы ожидаются в Свердловской области в течение недели - это почти на 20 градусов ниже нормы, сообщает Уралгидрометцентр в понедельник. "С 6 по 10 декабря [со среды по воскресенье] в Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 10-17 градусов. Местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов", - говорится в сообщении. Кроме того, уже во вторник в регионе ожидаются сильный снег, метель и гололед. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее заявил, что за последние сутки в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. За прошедшие выходные с улиц города вывезено более 11 тысяч тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовано более 493 тысячи тонн противогололедных материалов.
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общество, свердловская область, екатеринбург, алексей орлов (калмыкия), новый год
Общество, Свердловская область, Екатеринбург, Алексей Орлов (Калмыкия), Новый год
Жителей Свердловской области предупредили об аномальных морозах
В Свердловской области ожидаются аномальные морозы до -40° в течение недели