https://ria.ru/20231204/morozy-1913592080.html

В Коми ожидают аномальные морозы со вторника

В Коми ожидают аномальные морозы со вторника - РИА Новости, 04.12.2023

В Коми ожидают аномальные морозы со вторника

Аномальные морозы, когда температура местами опустится до минус 43 градусов, ожидаются в Коми со вторника, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:15

2023-12-04T12:15

2023-12-04T12:38

общество

россия

сыктывкар

республика коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913594240_0:171:3260:2005_1920x0_80_0_0_656387ee392c6ac46a3d099a1ca08c9b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Аномальные морозы, когда температура местами опустится до минус 43 градусов, ожидаются в Коми со вторника, сообщило региональное управление МЧС РФ. "На территории республики Коми с 5 по 10 декабря 2023 года ожидаются аномальные морозы. Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35 градусов, местами до -38...-43 градусов", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Согласно данным на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сейчас температура на территории Коми варьируется от минус 11 градусов в Объячево до минус 31 градуса в Петруни. В столице республики Сыктывкаре около 14 градусов мороза.

https://ria.ru/20231204/sugrob-1913548368.html

россия

сыктывкар

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сыктывкар, республика коми