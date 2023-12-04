https://ria.ru/20231204/morozy-1913592080.html
В Коми ожидают аномальные морозы со вторника
В Коми ожидают аномальные морозы со вторника - РИА Новости, 04.12.2023
В Коми ожидают аномальные морозы со вторника
Аномальные морозы, когда температура местами опустится до минус 43 градусов, ожидаются в Коми со вторника, сообщило региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:15
2023-12-04T12:15
2023-12-04T12:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Аномальные морозы, когда температура местами опустится до минус 43 градусов, ожидаются в Коми со вторника, сообщило региональное управление МЧС РФ. "На территории республики Коми с 5 по 10 декабря 2023 года ожидаются аномальные морозы. Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28...-35 градусов, местами до -38...-43 градусов", - информирует ведомство в своем Telegram-канале. Согласно данным на сайте регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сейчас температура на территории Коми варьируется от минус 11 градусов в Объячево до минус 31 градуса в Петруни. В столице республики Сыктывкаре около 14 градусов мороза.
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общество, россия, сыктывкар, республика коми
Общество, Россия, Сыктывкар, Республика Коми
В Коми ожидают аномальные морозы со вторника
В Коми ожидают морозы до минус 43 градусов со вторника