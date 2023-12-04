https://ria.ru/20231204/moroz-1913532466.html

В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов

В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов - РИА Новости, 04.12.2023

В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов

Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T07:15

2023-12-04T07:15

2023-12-04T07:15

оймякон

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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС" зарегистрировавшие температуру воздуха -45 градусов и ниже 04 декабря... -53 градусов - Верхоянск, -52 градусов - Оймякон, -51 градусов - Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино", - рассказали в пресс-службе. Ниже минус 45 градусов по Цельсию отмечается всего в девяти районах Якутии. По данным метеорологов, в большинстве районов республики отмечаются сильные морозы, туман. Ветер слабый, в районах арктического побережья местами поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду. "Температура воздуха днем -42.., -47 градусов, на северо-востоке -52.., -57 градусов, северо-западе -34.., -39 градусов, на западе, юге -21.., -26 градусов", - говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html

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