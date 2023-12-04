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В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов - РИА Новости, 04.12.2023
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07:15 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moroz-1913532466.html
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов - РИА Новости, 04.12.2023
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:15
2023-12-04T07:15
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС" зарегистрировавшие температуру воздуха -45 градусов и ниже 04 декабря... -53 градусов - Верхоянск, -52 градусов - Оймякон, -51 градусов - Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино", - рассказали в пресс-службе. Ниже минус 45 градусов по Цельсию отмечается всего в девяти районах Якутии. По данным метеорологов, в большинстве районов республики отмечаются сильные морозы, туман. Ветер слабый, в районах арктического побережья местами поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду. "Температура воздуха днем -42.., -47 градусов, на северо-востоке -52.., -57 градусов, северо-западе -34.., -39 градусов, на западе, юге -21.., -26 градусов", - говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html
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оймякон, общество
Оймякон, Общество
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов

УГМС в Якутии зафиксировало в трех районах мороз ниже 50 градусов

© РИА Новости / Виктория Сергеева | Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Якутске
Местные жители на одной из улиц в Якутске - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
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Местные жители на одной из улиц в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«
"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС" зарегистрировавшие температуру воздуха -45 градусов и ниже 04 декабря... -53 градусов - Верхоянск, -52 градусов - Оймякон, -51 градусов - Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино", - рассказали в пресс-службе.
Ниже минус 45 градусов по Цельсию отмечается всего в девяти районах Якутии.
По данным метеорологов, в большинстве районов республики отмечаются сильные морозы, туман. Ветер слабый, в районах арктического побережья местами поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду.
"Температура воздуха днем -42.., -47 градусов, на северо-востоке -52.., -57 градусов, северо-западе -34.., -39 градусов, на западе, юге -21.., -26 градусов", - говорится в прогнозе.
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ОймяконОбщество
 
 
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