https://ria.ru/20231204/moroz-1913532466.html
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов - РИА Новости, 04.12.2023
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:15
2023-12-04T07:15
2023-12-04T07:15
оймякон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:161:3132:1922_1920x0_80_0_0_be4a09c27a108150c98a49406bd1995b.jpg
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. "Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС" зарегистрировавшие температуру воздуха -45 градусов и ниже 04 декабря... -53 градусов - Верхоянск, -52 градусов - Оймякон, -51 градусов - Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино", - рассказали в пресс-службе. Ниже минус 45 градусов по Цельсию отмечается всего в девяти районах Якутии. По данным метеорологов, в большинстве районов республики отмечаются сильные морозы, туман. Ветер слабый, в районах арктического побережья местами поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду. "Температура воздуха днем -42.., -47 градусов, на северо-востоке -52.., -57 градусов, северо-западе -34.., -39 градусов, на западе, юге -21.., -26 градусов", - говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20231203/morozy-1913456206.html
оймякон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:103:2457:1945_1920x0_80_0_0_dc65a2cc1f27dbb646190f03febb5b7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оймякон, общество
В трех районах Якутии температура воздуха опустилась ниже 50 градусов
УГМС в Якутии зафиксировало в трех районах мороз ниже 50 градусов
ЯКУТСК, 4 дек - РИА Новости. Морозы ниже 50 градусов зарегистрированы в трех районах Якутии, сообщает пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«
"Пункты наблюдений ФГБУ "Якутское УГМС" зарегистрировавшие температуру воздуха -45 градусов и ниже 04 декабря... -53 градусов - Верхоянск, -52 градусов - Оймякон, -51 градусов - Ытык-Кюель, Чурапча, Хабардино", - рассказали в пресс-службе.
Ниже минус 45 градусов по Цельсию отмечается всего в девяти районах Якутии.
По данным метеорологов, в большинстве районов республики отмечаются сильные морозы, туман. Ветер слабый, в районах арктического побережья местами поземки при порывах ветра 9-14 метров в секунду.
"Температура воздуха днем -42.., -47 градусов, на северо-востоке -52.., -57 градусов, северо-западе -34.., -39 градусов, на западе, юге -21.., -26 градусов", - говорится в прогнозе.
Москвичей предупредили о сибирских морозах