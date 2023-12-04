https://ria.ru/20231204/mkkk-1913683584.html
Президент МККК прибыла с визитом в Газу
Президент МККК прибыла с визитом в Газу - РИА Новости, 04.12.2023
Президент МККК прибыла с визитом в Газу
Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в понедельник находится с визитом в Газе, чтобы встретиться с сотрудниками организации РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:40
2023-12-04T16:40
2023-12-04T16:40
в мире
израиль
россия
мирьяна сполярич
международный комитет красного креста (мккк)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в понедельник находится с визитом в Газе, чтобы встретиться с сотрудниками организации на месте, говорится в заявлении организации. "Президент МККК Мирьяна Сполярич находится сегодня в Газе, чтобы продвигать усилия, направленные на смягчение разрушительных гуманитарных последствий продолжающегося конфликта для гражданского населения" - сказано в документе. Пресс-служба организации добавляет, что она проведет время с командой МККК на местах и посетит Европейскую больницу, где медицинские бригады МККК проводят операции по спасению жизни вместе с местными медицинскими работниками. "Президент Сполярич призовет к защите гражданского населения в Газе и соблюдению законов войны. Она также повторит призыв МККК к немедленному освобождению заложников. Её поездка в регион проходит в несколько этапов, а в ближайшие недели ожидается визит в Израиль", - подчеркивают в МККК. Во время гуманитарной паузы на прошлой неделе в Газе МККК способствовал освобождению израильских заложников и палестинцев, удерживаемых Израилем в соответствии с соглашением между сторонами конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231122/mkkk-1911024692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, мирьяна сполярич, международный комитет красного креста (мккк), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Россия, Мирьяна Сполярич, Международный комитет Красного Креста (МККК), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Президент МККК прибыла с визитом в Газу
Президент МККК прибыла с визитом в Газу, а в ближайшие недели посетит Израиль
ЖЕНЕВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в понедельник находится с визитом в Газе, чтобы встретиться с сотрудниками организации на месте, говорится в заявлении организации.
"Президент МККК Мирьяна Сполярич находится сегодня в Газе, чтобы продвигать усилия, направленные на смягчение разрушительных гуманитарных последствий продолжающегося конфликта для гражданского населения" - сказано в документе.
Пресс-служба организации добавляет, что она проведет время с командой МККК на местах и посетит Европейскую больницу, где медицинские бригады МККК проводят операции по спасению жизни вместе с местными медицинскими работниками.
"Президент Сполярич призовет к защите гражданского населения в Газе и соблюдению законов войны. Она также повторит призыв МККК к немедленному освобождению заложников. Её поездка в регион проходит в несколько этапов, а в ближайшие недели ожидается визит в Израиль", - подчеркивают в МККК.
МККК заявил о готовности выполнить любое соглашение между сторонами в Газе
Во время гуманитарной паузы на прошлой неделе в Газе МККК способствовал освобождению израильских заложников и палестинцев, удерживаемых Израилем
в соответствии с соглашением между сторонами конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
МККК передал израильским властям восемь заложников из Газы