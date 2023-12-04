https://ria.ru/20231204/mintsifry-1913598655.html

Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи

Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023

Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи

Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:40

2023-12-04T12:40

2023-12-04T12:40

технологии

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890458463_0:75:2895:1703_1920x0_80_0_0_7bd08631cc4cbaea00b5a103a7b5ef3a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры. "Не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии. Правительство будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий, чтобы контролировать получение обозначенных результатов в полном объеме", - сообщил Чернышенко в ходе совещания с вице-премьерами. Он отметил, что реализация этой стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. По его словам, также будет обновлена государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах. В рамках стратегии создадут и выведут на орбиту 19 космических аппаратов, а также 4,5 раза возрастет пропускная способность магистральных линий для трансграничной передачи данных по сравнению с показателем 2022 года. Чернышенко добавил, что новый проект "Экономика данных" будет синхронизирован с положениями утвержденной стратегии отрасли связи. Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.

https://ria.ru/20231117/kodeks-1910102371.html

https://ria.ru/20231112/vpn-1908922096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин