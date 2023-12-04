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Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
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12:40 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/mintsifry-1913598655.html
Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи
Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи - РИА Новости, 04.12.2023
Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи
Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:40
2023-12-04T12:40
технологии
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры. "Не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии. Правительство будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий, чтобы контролировать получение обозначенных результатов в полном объеме", - сообщил Чернышенко в ходе совещания с вице-премьерами. Он отметил, что реализация этой стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны. По его словам, также будет обновлена государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах. В рамках стратегии создадут и выведут на орбиту 19 космических аппаратов, а также 4,5 раза возрастет пропускная способность магистральных линий для трансграничной передачи данных по сравнению с показателем 2022 года. Чернышенко добавил, что новый проект "Экономика данных" будет синхронизирован с положениями утвержденной стратегии отрасли связи. Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Минцифры подготовит план реализации стратегии отрасли связи

Чернышенко: Минцифры до марта подготовит план реализации стратегии отрасли связи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минцифры РФ до 1 марта подготовит план по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Глава правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что кабмин утвердил стратегию развития отрасли связи до 2035 года для построения современной защищенной информационной инфраструктуры.
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"Не позднее 1 марта 2024 года Минцифры подготовит план мероприятий по реализации стратегии. Правительство будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий, чтобы контролировать получение обозначенных результатов в полном объеме", - сообщил Чернышенко в ходе совещания с вице-премьерами.
Он отметил, что реализация этой стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
По его словам, также будет обновлена государственная орбитальная группировка спутников на геостационарных орбитах. В рамках стратегии создадут и выведут на орбиту 19 космических аппаратов, а также 4,5 раза возрастет пропускная способность магистральных линий для трансграничной передачи данных по сравнению с показателем 2022 года. Чернышенко добавил, что новый проект "Экономика данных" будет синхронизирован с положениями утвержденной стратегии отрасли связи.
Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи в России до 2035 года в августе. Документ, в частности, предусматривает, что операторы в ряде случаев смогут повышать тарифы выше инфляции и иногда использовать зарубежное оборудование.
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