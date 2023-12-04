https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2023
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:53
2023-12-04T11:53
2023-12-04T12:03
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-2
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913573627_0:92:668:468_1920x0_80_0_0_d28a0539213469c9acfc2b611fe8e21d.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации."Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании "Конверс Авиа" поступил доклад экипажа об отказе двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха <…> По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.Приземление произошло в 07.05 мск, в 5 км западнее станицы Георгиевская с опрокидыванием вертолета на правый борт, уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913573627_0:29:668:530_1920x0_80_0_0_d6741e152588abbd76f9a374c2538e8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-2, ставропольский край
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-2, Ставропольский край
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Росавиация: Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя