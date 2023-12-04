https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html

Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2023

Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:53

2023-12-04T11:53

2023-12-04T12:03

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-2

ставропольский край

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации."Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании "Конверс Авиа" поступил доклад экипажа об отказе двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха <…> По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.Приземление произошло в 07.05 мск, в 5 км западнее станицы Георгиевская с опрокидыванием вертолета на правый борт, уточнил представитель ведомства.

https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-2, ставропольский край