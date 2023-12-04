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Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2023
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11:53 04.12.2023 (обновлено: 12:03 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 04.12.2023
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:53
2023-12-04T12:03
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-2
ставропольский край
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации."Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании "Конверс Авиа" поступил доклад экипажа об отказе двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха &lt;…&gt; По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.Приземление произошло в 07.05 мск, в 5 км западнее станицы Георгиевская с опрокидыванием вертолета на правый борт, уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20231203/samolet-1913460877.html
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происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-2, ставропольский край
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-2, Ставропольский край
Росавиация назвала причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

Росавиация: Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя

© Фото : Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев/ВКонтактеМесто жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Место жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев/ВКонтакте
Место жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье из-за отказа двигателя, жертв и разрушений на земле нет, сообщил представитель Росавиации.
"Утром в понедельник, 4 декабря, в Ставропольском крае во время планового полета вертолета Ми-2 авиационной компании "Конверс Авиа" поступил доклад экипажа об отказе двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки на площадку, подобранную с воздуха <…> По предварительной информации, из двух человек, находившихся на борту вертолета, никто не пострадал. Возгорания воздушного судна не было. На земле жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Приземление произошло в 07.05 мск, в 5 км западнее станицы Георгиевская с опрокидыванием вертолета на правый борт, уточнил представитель ведомства.
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ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-2Ставропольский край
 
 
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