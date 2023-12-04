https://ria.ru/20231204/medknizhka-1598399343.html

Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2023 году

Медицинская книжка: где сделать, как оформить и получить для работы, сколько стоит

Медицинская книжка — что это такое, кому нужна и как оформить в 2023 году

Оформить медкнижку для работы - обязательное требование для представителей разных профессий. Каких врачей нужно пройти для того, чтобы получить личную... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:37

2023-12-04T14:37

2023-12-04T14:37

общество

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Оформить медкнижку для работы - обязательное требование для представителей разных профессий. Каких врачей нужно пройти для того, чтобы получить личную медкнижку, сколько стоит ее оформление и через какое время медицинскую книжку придется сделать вновь - в материале РИА Новости.Медицинская книжкаЛичная медицинская книжка - документ, который является обязательным атрибутом для представителей ряда профессий и производств, деятельность которых напрямую связана с изготовлением, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, работой в медицинских организациях, на транспорте, во вредных производствах.Внешний вид медицинской книжки, порядок ее оформления, срок действия и другие важные моменты прописаны в нормативных актах, среди которых - Трудовой кодекс РФ, Письмо Министерства здравоохранения РФ от 7 августа 2000 года №1100/2196-0-117, приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 “О личной медицинской книжке и санитарном паспорте” и другие.Для чего нужнаГлавное предназначение медицинской книжки - служить официальным подтверждением того, что ее владелец здоров и не страдает заболеваниями, которые могут представлять опасность для других людей.Как прописано в статьях 69, 212 и 213 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны не только организовывать предварительный медосмотр при поступлении сотрудника на работу, но и периодически проводить подобные мероприятия в течение всей трудовой деятельности работника. Порядок их проведения прописан в приказе Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"..Форма медицинской книжкиФорма личной медицинской книжки для россиян утверждена упомянутым приказом Роспотребнадзора “О личной медицинской книжке и санитарном паспорте”. С тем, как именно выглядит бумажный документ, можно познакомиться в приложении 1.Заполнять этот документ также нужно по правилам. Различные виды информации необходимо вносить строго на предназначенные для этого страницы.Кто обязан иметьПримерный перечень профессий, представители которых обязаны оформлять себе медицинские книжки, а также периодически проходить соответствующую аттестацию, прописан в письме Минздрава под номером 1100/2196-0-117.В данный перечень входят граждане, которые занимаются:Помимо этого медицинские книжки нужны работникам общепита, водителям, продавцам продовольственных, комиссионных, промышленных и парфюмерно-косметических товаров, а также тем гражданам, которые занимаются оказанием ассенизаторских услуг и обслуживанием канализационных сетей.Оформление медицинской книжкиПолучить личную медкнижку гражданин может как самостоятельно, так и через ту организацию, в которой он уже трудится либо только планирует устроиться туда на работу.Где оформляютОформить медкнижку в обычной поликлинике не получится. Здесь можно сдать только некоторые анализы, необходимые для ее получения.Оформлением медицинских книжек занимаются центры гигиены и эпидемиологии, а также частные медучреждения, у которых имеется соответствующая лицензия Роспотребнадзора. После полного осмотра результаты заносятся в базу данных ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии”.Что нужно для полученияОформление медицинской книжки не требует большого количества бумаг. Из необходимых документов нужно предоставить:Иногда могут потребоваться и другие документы. Например, результат последней флюорографии (для здорового человека срок ее действия составляет 1 год), предыдущая медкнижка (если таковая имеется), а также прививочный паспорт (опять же, если он есть в наличии).Для работы в отдельных организациях (например, связанных с торговой сферой, общепитом, транспортом общего пользования, а также в такси, учреждениях образования и здравоохранения, культуры, соцзащиты и т.д.) при трудоустройстве могут потребовать сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.Процедура оформленияПосле того, как гражданин получил личную медицинскую книжку, он решает в каком учреждении, имеющем лицензию на данный вид деятельности, он будет проходить медицинский осмотр.Если медицинский осмотр проводится за счёт работодателя, то гражданину выдаётся направление для прохождения осмотра в определённой организации, с которой заключён договор.Посещение врачейКак правило, нужно пройти следующих врачей:При прохождении медицинского медосмотра у гражданина запросят прививочный сертификат, согласно Национальному календарю профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (приказ МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н).Анализы и исследованияДля оформления медицинской книжки гражданину, как правило, нужны следующие анализы и исследования: Правила заполнения книжки Результаты всех пройденных исследований, а также заключения врачей вносятся в документ на соответствующие страницы. Все они должны быть заверены подписью и печатью ответственного лица.Гигиеническая аттестация Одна из последних страниц медкнижки должна содержать сведения о пройденной гражданином профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Как прописано в соответствующей инструкции, которая содержится в приложении к приказу Минздрава России от 29.06.2000 г. № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", данные процедуры обязательны для “должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения”. Гигиеническая подготовка проводится при приеме специалиста на работу, а после - ежегодно либо каждые два года (в зависимости от того, к какой категории работников он относится). В той же инструкции прописано, что “аттестация… по результатам профессиональной гигиенической подготовки проводится в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора… в форме собеседования или тестового контроля”.Сроки оформленияВ среднем оформление медицинской книжки занимает от 3 до 5 дней.Стоимость оформления Стоимость прохождения медосмотра зависит от того, какой медцентр его проводит. В целом же цена медицинской книжки составляет в среднем от 2 000 до 5 000 рублей, причем примерно тысячу рублей нужно будет заплатить за прохождение гигиенического обучения и чистый бланк медкнижки. Также на стоимость оформления влияет количество исследований, которые необходимо пройти работнику — чем их больше, тем цена документа выше. По закону ответственность за оплату медицинского осмотра сотрудников ложится на работодателя.Срок действия медицинской книжкиПредставителям большинства профессий, которым положена медкнижка, нужно проходить периодические медицинские осмотры, данные которых вносятся в документ.Срок действия личной медицинской книжки варьируется от 1 до 2 лет, в зависимости от сферы деятельности ее владельца (определено в приказе МЗ РФ от 28.01.2022 г. № 29н).Продление медицинской книжкиПосле того, как срок действия медицинского осмотра истёк, личную медицинскую книжку не нужно менять на новую. Ее можно продлить, для этого гражданину придется заново пройти тех врачей и выполнить исследования, которые к этому моменту потеряли актуальность. Кстати, далеко не всех специалистов необходимо проходить ежегодно. После того, как обследование будет завершено, его результаты заносят в документ, и книжка продлевается.Поддельные медицинские книжкиОформить медицинскую книжку без прохождения врачей нельзя, ведь в нее должны вносить самые последние данные о здоровье. При этом в Интернете существует множество сайтов, которые предлагают данную услугу якобы полностью законно. Связываться с подобными ресурсами и покупать поддельный документ не стоит — это может грозить уголовной ответственностью и продавцу, и покупателю на основании ст. 327 УК РФ. Распознать фальшивку можно по ряду признаков. Так, у подлинной медкнижки должны быть водяные знаки на каждой странице, а также официальная печать, голограмма и нанесенный напечатанный номер. Также подделки могут заметно отличаться от оригинала качеством бумаги, расплывчатыми цифрами и написанными от руки данными владельца. Чтобы удостовериться в легальности документа, полученного в Москве, можно проверить его в соответствующем реестре. Ответственность за отсутствие медкнижкиОтветственность для граждан предусмотрена не только за использование подложного документа, но и за отсутствие медкнижки у тех, кому она необходима по закону. Так, в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” за отсутствие у работников медкнижки может последовать ответственность в соответствии со ст.6.3 КоАП.Подобное нарушение может грозить юридическим лицам штрафом до 20 000 рублей, также может быть назначено приостановление деятельности организации на 90 суток.По статье 236 УК РФ, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому заболеванию или отравлению людей либо создало угрозу наступления таких последствий, то налагается штраф от 500 000 до 700 000 рублей. Гражданина могут лишить свободы на срок до двух лет, а также на три года запретить ему заниматься определенной деятельностью или назначить исправительные работы.Изменения в 2023 годуВ настоящий момент медицинские книжки можно оформить только в бумажном виде в центрах гигиены и эпидемиологии. Однако приказом Минздрава России от 18.02.2022 № 90н утвержден новый порядок их учета и выдачи, в том числе - в форме электронного документа. Новый порядок вступит в силу 1 сентября 2023 года, а предыдущий (№ 402 “О личной медицинской книжке и санитарном паспорте”), соответственно, ее утратит.В новую форму книжки внесли:

https://ria.ru/20220829/dokumenty-1812778989.html

https://realty.ria.ru/20230228/khostel-1854897878.html

https://ria.ru/20231117/rabota-1767550324.html

https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html

https://ria.ru/20221215/maski-1839017360.html

https://ria.ru/20230329/rolly-1861456911.html

https://ria.ru/20230427/fpc-cuisine-1864884737.html

https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html

https://ria.ru/20230404/obuchenie-1862799234.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия