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Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 04.12.2023
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22:31 04.12.2023 (обновлено: 22:49 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/marketpleysy-1913763989.html
Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов
Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 04.12.2023
Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов
Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:31
2023-12-04T22:49
совет федерации рф
общество
россия
экономика
андрей кутепов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко дать поручение проанализировать этот рынок и подключить профильные министерства и службы к работе над документом."Есть ограничения по доле рынка торговых сетей – до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста – "Яндекс такси". Растет также и доля рынка маркетплейсов. В 2021-м – 4 триллиона рублей, в 2022-м – 5,7 триллиона, по прогнозам 2023 года ожидается 7,4 триллиона. При этом маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли. Это значит предельный порог доли рынка, безопасность вложений, качество товара, санитарные нормы и прочее", – сказал Кутепов на встрече руководства Совфеда со статс-секретарями – заместителями министров.Но, по словам сенатора, сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно."Сейчас мы готовим законопроект. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу дать поручение проанализировать рынок маркетплейсов и подключить профильные министерства и службы к работе над законопроектом, регулирующим деятельность маркетплейсов", – заключил сенатор.
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совет федерации рф, общество, россия, экономика, андрей кутепов, дмитрий григоренко, яндекс
Совет Федерации РФ, Общество, Россия, Экономика, Андрей Кутепов, Дмитрий Григоренко, Яндекс
Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов

Кутепов заявил, что сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко дать поручение проанализировать этот рынок и подключить профильные министерства и службы к работе над документом.
«
"Есть ограничения по доле рынка торговых сетей – до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста – "Яндекс такси". Растет также и доля рынка маркетплейсов. В 2021-м – 4 триллиона рублей, в 2022-м – 5,7 триллиона, по прогнозам 2023 года ожидается 7,4 триллиона. При этом маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли. Это значит предельный порог доли рынка, безопасность вложений, качество товара, санитарные нормы и прочее", – сказал Кутепов на встрече руководства Совфеда со статс-секретарями – заместителями министров.
Но, по словам сенатора, сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно.
«
"Сейчас мы готовим законопроект. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу дать поручение проанализировать рынок маркетплейсов и подключить профильные министерства и службы к работе над законопроектом, регулирующим деятельность маркетплейсов", – заключил сенатор.
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