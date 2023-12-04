https://ria.ru/20231204/marketpleysy-1913763989.html

Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов

Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов - РИА Новости, 04.12.2023

Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов

Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T22:31

2023-12-04T22:31

2023-12-04T22:49

совет федерации рф

общество

россия

экономика

андрей кутепов

дмитрий григоренко

яндекс

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко дать поручение проанализировать этот рынок и подключить профильные министерства и службы к работе над документом."Есть ограничения по доле рынка торговых сетей – до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста – "Яндекс такси". Растет также и доля рынка маркетплейсов. В 2021-м – 4 триллиона рублей, в 2022-м – 5,7 триллиона, по прогнозам 2023 года ожидается 7,4 триллиона. При этом маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли. Это значит предельный порог доли рынка, безопасность вложений, качество товара, санитарные нормы и прочее", – сказал Кутепов на встрече руководства Совфеда со статс-секретарями – заместителями министров.Но, по словам сенатора, сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно."Сейчас мы готовим законопроект. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу дать поручение проанализировать рынок маркетплейсов и подключить профильные министерства и службы к работе над законопроектом, регулирующим деятельность маркетплейсов", – заключил сенатор.

https://ria.ru/20231129/megamarket-1912756165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, общество, россия, экономика, андрей кутепов, дмитрий григоренко, яндекс