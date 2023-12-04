Сенаторы готовят проект о регулировании деятельности маркетплейсов
Кутепов заявил, что сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно
Пункт выдачи заказов Яндекс. Маркета . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Сенаторы готовят законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, сообщил глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов и предложил вице-премьеру Дмитрию Григоренко дать поручение проанализировать этот рынок и подключить профильные министерства и службы к работе над документом.
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"Есть ограничения по доле рынка торговых сетей – до 25%. Однако уже нужно обратить внимание и на другие сегменты. Например, упустили рост доли рынка в перевозках и получили монополиста – "Яндекс такси". Растет также и доля рынка маркетплейсов. В 2021-м – 4 триллиона рублей, в 2022-м – 5,7 триллиона, по прогнозам 2023 года ожидается 7,4 триллиона. При этом маркетплейсы должны подчиняться, как и все, законам торговли. Это значит предельный порог доли рынка, безопасность вложений, качество товара, санитарные нормы и прочее", – сказал Кутепов на встрече руководства Совфеда со статс-секретарями – заместителями министров.
Но, по словам сенатора, сейчас маркетплейсы "встают", где хотят и где им выгодно.
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"Сейчас мы готовим законопроект. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, прошу дать поручение проанализировать рынок маркетплейсов и подключить профильные министерства и службы к работе над законопроектом, регулирующим деятельность маркетплейсов", – заключил сенатор.