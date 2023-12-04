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В Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением
В Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением - РИА Новости, 04.12.2023
В Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением
Тело годовалого мальчика с ножевым ранением нашли в квартире в Туле, подозреваемого ищут, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T22:34
2023-12-04T22:34
2023-12-04T23:40
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Тело годовалого мальчика с ножевым ранением нашли в квартире в Туле, подозреваемого ищут, сообщило СУ СК по региону. "Следствием установлено, что 4 декабря 2023 года в квартире, расположенной в Ленинском районе, обнаружено тело малолетнего мальчика 2022-го рождения с ножевым ранением. Подозреваемый в совершении убийства установлен. В настоящее время он объявлен в розыск", — говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. На месте происшествия работают сотрудники СК вместе с полицейскими и экспертами. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что под подозрением находится отец ребенка.
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происшествия, тула
В Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением
В квартире в Туле нашли тело годовалого мальчика с ножевым ранением