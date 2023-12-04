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Путин: Россия готова к возвращению партнерских отношений с Люксембургом - РИА Новости, 04.12.2023
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18:47 04.12.2023 (обновлено: 19:16 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/lyuksemburg-1913724232.html
Путин: Россия готова к возвращению партнерских отношений с Люксембургом
Путин: Россия готова к возвращению партнерских отношений с Люксембургом - РИА Новости, 04.12.2023
Путин: Россия готова к возвращению партнерских отношений с Люксембургом
РФ готова к тому, чтобы отношения с Люксембургом вернулись в партнерское русло, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:47
2023-12-04T19:16
россия
люксембург
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ готова к тому, чтобы отношения с Люксембургом вернулись в партнерское русло, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана."Наши отношения с Люксембургом имеют давнюю историю - Россия, можно сказать, стояла у истоков государственности Люксембурга в 19 веке. И в целом российско-люксембургское взаимодействие до последнего времени развивалось в конструктивном ключе в политической, экономической и гуманитарной областях", - сказал президент РФ на церемонии в Кремле.Путин подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы "наше сотрудничество вернулось в традиционное позитивное русло".Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
https://ria.ru/20231201/svyazi-1913058451.html
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россия, люксембург, владимир путин, в мире
Россия, Люксембург, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия готова к возвращению партнерских отношений с Люксембургом

Путин заявил о готовности к возвращению партнерских отношений с Люксембургом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. РФ готова к тому, чтобы отношения с Люксембургом вернулись в партнерское русло, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник принимает верительные грамоты у вновь прибывших послов, среди них представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.
Бывший посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 05:16
"Наши отношения с Люксембургом имеют давнюю историю - Россия, можно сказать, стояла у истоков государственности Люксембурга в 19 веке. И в целом российско-люксембургское взаимодействие до последнего времени развивалось в конструктивном ключе в политической, экономической и гуманитарной областях", - сказал президент РФ на церемонии в Кремле.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы "наше сотрудничество вернулось в традиционное позитивное русло".
Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Верительные грамоты вручают Жозеф Нкурунзиза (Бурунди), Чам Угала Урят (Эфиопия), Даурен Абаев (Казахстан), Сейду Камиссоко (Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (ФРГ), Марк Бенг Эк Нео (Сингапур), Карин Ульрика Улофсдоттер (Швеция), Дарья Бавдаж-Курет (Словения), Томас Райзен (Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжир), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Мавритания), Танжу Бильгич (Турция), Найджел Филип Кейси (Великобритания), Эсен Айдогдыев (Туркмения), Екатерини Ксагорари (Греция), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства. Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России
29 ноября, 10:02
 
РоссияЛюксембургВладимир ПутинВ мире
 
 
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