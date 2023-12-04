https://ria.ru/20231204/lidery-1913767916.html

Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"

Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" - РИА Новости, 04.12.2023

Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"

Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:07

2023-12-04T23:07

2023-12-04T23:09

нижегородская область

нижегородская область

россия

москва

глеб никитин

денис егоров

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области. Церемония награждения лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ, представленного Российским экологическим оператором (РЭО) на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, прошла в понедельник в Москве. Рейтинг возглавили Москва и Московская область, на втором месте - Тульская область, на третьем - Нижегородская область. "Третий год подряд мы - в тройке лидеров. Спасибо организаторам и жюри за такую стабильно хорошую оценку нашей работы. Надо двигаться дальше. За годы реализации нацпроекта "Экология" мы накопили большой опыт и выработали ряд предложений по усовершенствованию системы обращения с отходами. Правительством Нижегородской области активно реализуется проект по созданию самого современного межмуниципального полигона с мусоросортировочным комплексом в Арзамасе", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в эти дни регион стал центром экологической повестки – Нижний Новгород принимает международный форум "Со.знание". "На полях форума мы обсуждаем устойчивое развитие, на основе лучших практик формируем новую концепцию развития. "Зеленая премия" - это подтверждение того, что наш регион на практике движется в правильном направлении, успешно реализуя федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Мы прогнозируем досрочное достижение поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по снижению объема ТКО, направляемых на захоронение", - приводятся в сообщении слова Никитина.

https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html

https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html

нижегородская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, россия, москва, глеб никитин, денис егоров, владимир путин