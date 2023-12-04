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Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" - РИА Новости, 04.12.2023
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Нижегородская область
 
23:07 04.12.2023 (обновлено: 23:09 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/lidery-1913767916.html
Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"
Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" - РИА Новости, 04.12.2023
Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"
Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T23:07
2023-12-04T23:09
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области. Церемония награждения лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ, представленного Российским экологическим оператором (РЭО) на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, прошла в понедельник в Москве. Рейтинг возглавили Москва и Московская область, на втором месте - Тульская область, на третьем - Нижегородская область. "Третий год подряд мы - в тройке лидеров. Спасибо организаторам и жюри за такую стабильно хорошую оценку нашей работы. Надо двигаться дальше. За годы реализации нацпроекта "Экология" мы накопили большой опыт и выработали ряд предложений по усовершенствованию системы обращения с отходами. Правительством Нижегородской области активно реализуется проект по созданию самого современного межмуниципального полигона с мусоросортировочным комплексом в Арзамасе", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в эти дни регион стал центром экологической повестки – Нижний Новгород принимает международный форум "Со.знание". &quot;На полях форума мы обсуждаем устойчивое развитие, на основе лучших практик формируем новую концепцию развития. &quot;Зеленая премия&quot; - это подтверждение того, что наш регион на практике движется в правильном направлении, успешно реализуя федеральный проект &quot;Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами&quot;. Мы прогнозируем досрочное достижение поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по снижению объема ТКО, направляемых на захоронение&quot;, - приводятся в сообщении слова Никитина.
https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html
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нижегородская область, россия, москва, глеб никитин, денис егоров, владимир путин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Москва, Глеб Никитин, Денис Егоров, Владимир Путин
Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"

Нижегородская область 3 года подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области.
Церемония награждения лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ, представленного Российским экологическим оператором (РЭО) на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, прошла в понедельник в Москве. Рейтинг возглавили Москва и Московская область, на втором месте - Тульская область, на третьем - Нижегородская область.
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"Третий год подряд мы - в тройке лидеров. Спасибо организаторам и жюри за такую стабильно хорошую оценку нашей работы. Надо двигаться дальше. За годы реализации нацпроекта "Экология" мы накопили большой опыт и выработали ряд предложений по усовершенствованию системы обращения с отходами. Правительством Нижегородской области активно реализуется проект по созданию самого современного межмуниципального полигона с мусоросортировочным комплексом в Арзамасе", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в эти дни регион стал центром экологической повестки – Нижний Новгород принимает международный форум "Со.знание".
«

"На полях форума мы обсуждаем устойчивое развитие, на основе лучших практик формируем новую концепцию развития. "Зеленая премия" - это подтверждение того, что наш регион на практике движется в правильном направлении, успешно реализуя федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Мы прогнозируем досрочное достижение поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по снижению объема ТКО, направляемых на захоронение", - приводятся в сообщении слова Никитина.

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Нижегородская областьНижегородская областьРоссияМоскваГлеб НикитинДенис ЕгоровВладимир Путин
 
 
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