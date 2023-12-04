Нижегородская область три года входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"
Нижегородская область 3 года подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга"
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода
Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Нижегородская область третий год подряд входит в тройку лидеров "Зеленого рейтинга" регионов, сообщает пресс-служба правительства области.
Церемония награждения лидеров "Зеленого рейтинга" регионов РФ, представленного Российским экологическим оператором (РЭО) на основе оценки уровня реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, прошла в понедельник в Москве. Рейтинг возглавили Москва и Московская область, на втором месте - Тульская область, на третьем - Нижегородская область.
«
"Третий год подряд мы - в тройке лидеров. Спасибо организаторам и жюри за такую стабильно хорошую оценку нашей работы. Надо двигаться дальше. За годы реализации нацпроекта "Экология" мы накопили большой опыт и выработали ряд предложений по усовершенствованию системы обращения с отходами. Правительством Нижегородской области активно реализуется проект по созданию самого современного межмуниципального полигона с мусоросортировочным комплексом в Арзамасе", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в эти дни регион стал центром экологической повестки – Нижний Новгород принимает международный форум "Со.знание".
«
"На полях форума мы обсуждаем устойчивое развитие, на основе лучших практик формируем новую концепцию развития. "Зеленая премия" - это подтверждение того, что наш регион на практике движется в правильном направлении, успешно реализуя федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Мы прогнозируем досрочное достижение поставленных президентом России Владимиром Путиным целей по снижению объема ТКО, направляемых на захоронение", - приводятся в сообщении слова Никитина.