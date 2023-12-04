https://ria.ru/20231204/kupyanskoe-1913643387.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:25
2023-12-04T14:25
2023-12-04T14:33
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 310 человек
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ
в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
.
"Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики
и Червоная диброва Луганской народной республики
.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля", - отметили в Минобороны.
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