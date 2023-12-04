https://ria.ru/20231204/kupyanskoe-1913643387.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:25

2023-12-04T14:25

2023-12-04T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность