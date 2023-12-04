Рейтинг@Mail.ru
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 04.12.2023 (обновлено: 14:33 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/kupyanskoe-1913643387.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 04.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:25
2023-12-04T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_0a31aeded1d2d734b015228c49f26144.jpg
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики."Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0fdee6686d573998df47a089facf0029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 310 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная диброва Луганской народной республики.
"Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля", - отметили в Минобороны.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала