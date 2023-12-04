Рейтинг@Mail.ru
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
09:26 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/koshki-1913542828.html
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО
Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:26
2023-12-04T09:26
надежные люди
амурская область
белогорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913542237_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_ebc276e512095cfcd659226ad4549972.png
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал правительства Амурской области. Специальные крюки необходимы для разминирования территорий, обезвреживания растяжек, эвакуации раненых. "Амурские предприятия помогают участникам спецоперации. В Белогорске, например, сотрудники вагонного ремонтного депо организовали благое дело, - они первые в регионе освоили производство саперных "кошек", - говорится в сообщении. С просьбой в изготовлении саперных кошек весной этого года в депо обратился "Союз отцов" Белогорска. Занимаются их изготовлением слесаря-ремонтники производственного оборудования, сварщики, механики. Белогорские мастера сначала сделали пробную партию крюков. После этого их тестировали на местном военном полигоне. Проверку изделия прошли успешно, и теперь специалисты городского вагонно-ремонтного депо изготавливают их на постоянной основе, рассказали на предприятии. "Кошка" имеет два положения: развернутое - для работы и собранное - для удобства ее переноски. В день ремонтники могут изготовить 25-20 "кошек" в день, затем их окрашивают по совету военных в черный цвет, чтобы не было бликов. Готовые "кошки" передают амурскому отделению "Народного фронта", а затем отправляют в зону СВО.
https://ria.ru/20231201/pomosch-1913145974.html
амурская область
белогорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913542237_322:0:2757:1826_1920x0_80_0_0_81483e35620cd564621c1f4c80b9b1ee.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, белогорск
Надежные люди, Амурская область, Белогорск
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО

Ремонтники депо в приамурском Белогорске делают саперные "кошки" для нужд СВО

© Фото : Амурская область/TelegramПроизводство саперных "кошек" в ремонтном депо в Белогорске Амурской области
Производство саперных кошек в ремонтном депо в Белогорске Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Амурская область/Telegram
Производство саперных "кошек" в ремонтном депо в Белогорске Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал правительства Амурской области.
Специальные крюки необходимы для разминирования территорий, обезвреживания растяжек, эвакуации раненых.
© Амурская область/TelegramПроизводство саперных "кошек" в ремонтном депо в Белогорске Амурской области
Производство саперных кошек в ремонтном депо в Белогорске Амурской области
© Амурская область/Telegram
Производство саперных "кошек" в ремонтном депо в Белогорске Амурской области
"Амурские предприятия помогают участникам спецоперации. В Белогорске, например, сотрудники вагонного ремонтного депо организовали благое дело, - они первые в регионе освоили производство саперных "кошек", - говорится в сообщении.
С просьбой в изготовлении саперных кошек весной этого года в депо обратился "Союз отцов" Белогорска. Занимаются их изготовлением слесаря-ремонтники производственного оборудования, сварщики, механики. Белогорские мастера сначала сделали пробную партию крюков. После этого их тестировали на местном военном полигоне. Проверку изделия прошли успешно, и теперь специалисты городского вагонно-ремонтного депо изготавливают их на постоянной основе, рассказали на предприятии. "Кошка" имеет два положения: развернутое - для работы и собранное - для удобства ее переноски. В день ремонтники могут изготовить 25-20 "кошек" в день, затем их окрашивают по совету военных в черный цвет, чтобы не было бликов.
Готовые "кошки" передают амурскому отделению "Народного фронта", а затем отправляют в зону СВО.
Печи-буржуйки из Орловской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Орловская область передала в зону СВО тысячу печей-буржуек
1 декабря, 13:13
 
Надежные людиАмурская областьБелогорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала