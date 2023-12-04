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Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО - РИА Новости, 04.12.2023
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО
Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:26
2023-12-04T09:26
2023-12-04T09:26
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости. Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал правительства Амурской области. Специальные крюки необходимы для разминирования территорий, обезвреживания растяжек, эвакуации раненых. "Амурские предприятия помогают участникам спецоперации. В Белогорске, например, сотрудники вагонного ремонтного депо организовали благое дело, - они первые в регионе освоили производство саперных "кошек", - говорится в сообщении. С просьбой в изготовлении саперных кошек весной этого года в депо обратился "Союз отцов" Белогорска. Занимаются их изготовлением слесаря-ремонтники производственного оборудования, сварщики, механики. Белогорские мастера сначала сделали пробную партию крюков. После этого их тестировали на местном военном полигоне. Проверку изделия прошли успешно, и теперь специалисты городского вагонно-ремонтного депо изготавливают их на постоянной основе, рассказали на предприятии. "Кошка" имеет два положения: развернутое - для работы и собранное - для удобства ее переноски. В день ремонтники могут изготовить 25-20 "кошек" в день, затем их окрашивают по совету военных в черный цвет, чтобы не было бликов. Готовые "кошки" передают амурскому отделению "Народного фронта", а затем отправляют в зону СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, белогорск
Надежные люди, Амурская область, Белогорск
Ремонтники депо в Приамурье делают саперные "кошки" для нужд СВО
Ремонтники депо в приамурском Белогорске делают саперные "кошки" для нужд СВО
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек - РИА Новости.
Сотрудники вагонного ремонтного депо в Белогорске первыми в Приамурье начали производить саперные "кошки" для нужд СВО, сообщает официальный Telegram-канал
правительства Амурской области.
Специальные крюки необходимы для разминирования территорий, обезвреживания растяжек, эвакуации раненых.
"Амурские предприятия помогают участникам спецоперации. В Белогорске, например, сотрудники вагонного ремонтного депо организовали благое дело, - они первые в регионе освоили производство саперных "кошек", - говорится в сообщении.
С просьбой в изготовлении саперных кошек весной этого года в депо обратился "Союз отцов" Белогорска. Занимаются их изготовлением слесаря-ремонтники производственного оборудования, сварщики, механики. Белогорские мастера сначала сделали пробную партию крюков. После этого их тестировали на местном военном полигоне. Проверку изделия прошли успешно, и теперь специалисты городского вагонно-ремонтного депо изготавливают их на постоянной основе, рассказали на предприятии. "Кошка" имеет два положения: развернутое - для работы и собранное - для удобства ее переноски. В день ремонтники могут изготовить 25-20 "кошек" в день, затем их окрашивают по совету военных в черный цвет, чтобы не было бликов.
Готовые "кошки" передают амурскому отделению "Народного фронта", а затем отправляют в зону СВО.
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