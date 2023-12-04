https://ria.ru/20231204/kontrol-1913753899.html
Глава СПЧ: нужен институт контроля за работой Google для безопасности
Глава СПЧ: нужен институт контроля за работой Google для безопасности - РИА Новости, 04.12.2023
Глава СПЧ: нужен институт контроля за работой Google для безопасности
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать институт по контролю за работой Google и других компаний ради... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:21
2023-12-04T21:21
2023-12-04T21:21
технологии
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать институт по контролю за работой Google и других компаний ради информационной безопасности пользователей. "Нужно организовать международный контроль за деятельностью it-гигантов (в том числе Google), алгоритмы и критерии должны быть открыты, обсуждены и одобрены международными институтами. Но прежде институт надо создать, задача непростая, здесь будет серьезное сопротивление: это же частные компании, вы не можете вмешиваться в работу частных компаний. Это неправильно - компании частные, но интернет - общее благо", - сказал Фадеев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. По его словам, аналог такой идеи - гражданская авиация, где много частных компаний, но все соблюдают международные правила, потому что главное - безопасность. "Так же и здесь, надо поставить во главу угла информационную безопасность пользователя", - пояснил он.
https://ria.ru/20231204/prestupleniya-1913749346.html
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технологии, россия, валерий фадеев, google, владимир путин
Технологии, Россия, Валерий Фадеев, Google, Владимир Путин
Глава СПЧ: нужен институт контроля за работой Google для безопасности
Глава СПЧ: нужен институт контроля за Google для безопасности пользователей