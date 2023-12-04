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СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС
СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС
Турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:17
2023-12-04T18:17
2023-12-04T19:14
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АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Турецкая разведка предупредила Израиль о "серьезных последствиях" в случае преследования членов ХАМАС, живущих в Турции, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники в разведывательных органах.Спецслужбы Израиля готовятся ликвидировать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе, сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. В частности, разрабатываются планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, живущих в Ливане, Турции и Катаре. Сейчас Израиль работает над захватом и ликвидацией руководителей движения в Газе, сообщила газета."Источники в турецкой разведке сообщили, что необходимые предупреждения были сделаны собеседникам на основании сообщений в международных СМИ о том, что Израиль будет преследовать членов ХАМАС, живущих за пределами Палестины, в том числе в Турции заявлений израильских официальных лиц в этом направлении. Было предупреждено, что такая позиция будет иметь серьезные последствия", - передал телеканал.Собеседник телеканала напомнил, что "различные спецслужбы и раньше пытались вести незаконную деятельность на территории Турецкой Республики"."Турецкая сторона не потерпит подобные операции со стороны любой службы", - уточнил собеседник телеканала.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Турция
СМИ узнали о предупреждении турецкой разведки Израилю из-за ХАМАС
Habertürk: Турция пригрозила Израилю последствиями за преследование членов ХАМАС